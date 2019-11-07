مدرب الزمالك السابق: كاسونجو يشبه سواريز لاعب برشلونة

أكد أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الزمالك السابق، أن طريقة لعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، تشبه طريق لعب الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة.



وقال أمير عزمي في تصريحات عبر قناة تايم سبورتس:" البعض يقول على كاسونجو مش هداف، في برشلونة نجد أن ميسي هو الهداف الأول، وليس سواريز رغم أنه رأس الحربة، كذلك الأمر مع كاسونجو، ليس من الضروري أن يسجل في جميع المباريات".



واضاف:" لايمكن الحكم على لاعبي الزمالك الجدد من ثلاث أو أربع مباريات، مازالوا يحتاجون إلى بعض الوقت للحكم عليهم".