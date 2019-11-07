Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الزمالك السابق: كاسونجو يشبه سواريز لاعب برشلونة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:30 م
كاسونجو
كاسونجو
Advertisements
محمد السعيد
أكد أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الزمالك السابق، أن طريقة لعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، تشبه طريق لعب الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة.

وقال أمير عزمي في تصريحات عبر قناة تايم سبورتس:" البعض يقول على كاسونجو مش هداف، في برشلونة نجد أن ميسي هو الهداف الأول، وليس سواريز رغم أنه رأس الحربة، كذلك الأمر مع كاسونجو، ليس من الضروري أن يسجل في جميع المباريات".

واضاف:" لايمكن الحكم على لاعبي الزمالك الجدد من ثلاث أو أربع مباريات، مازالوا يحتاجون إلى بعض الوقت للحكم عليهم".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الزمالك السابق: هذا سر نجاح الأهلي تحت قيادة فايلر.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى

بقلب حزين وروح موجوعة .. يسرا تنعي هيثم أحمد زكي

جنازة هيثم أحمد زكي.. وفاء عامر تتدخل لتهدئة دينا الشربيني بعد انفعالها على الصحفيين.. فيديو

ماذا قال عمرو دياب فى نعى هيثم احمد زكي؟

قصة رحيل الفنان هيثم أحمد زكي على غرار فيلم البلياتشو

قرار فني من حسام البدري قبل مواجهة ليبيريا.. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به

نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى