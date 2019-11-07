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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير الانتخابات الطلابية فى الكليات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم سير عملية التصويت في انتخابات الجولة الأولى للاتحادات الطلابية بالكليات حيث تفقد سير عملية التصويت بلجان كلية الخدمة الاجتماعية.

بحضور الدكتورة زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة كما تفقد عددًا من اللجان الانتخابية بكلية العلوم.

أكد الدكتور أحمد جابر شديد حرص الجامعة على إدارة العملية الانتخابية بشفافية شديدة من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية والشفافية مشيدا بالإقبال الشديد من جانب الطلاب على لجان التصويت وعلى الوعي الانتخابي لديهم واجباتهم وحقوقهم داخل الجامعة وأضاف سيادته أن العملية الانتخابية مستمرة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءًا وبعد ذلك ستتم أعمال الفرز وإعلان النتائج.

يذكر أن عدد المتقدمين للترشح بلغ 968 طالبا وطالبة وذلك بعد الانتهاء من مرحلة تلقي وفحص الطعون المقدمة من الطلاب المستبعدين من الترشح والبالغ عددها 25 طعنا حيث تم رفض جميع الطعون لعدم انطباق شروط الترشيح عليها.
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