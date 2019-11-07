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برلمان

أبو شقة: باب الوفد مفتوح للجميع

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:04 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
اجتمع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، مع أعضاء لجنة حزب الوفد بالهرم، اليوم الخميس، بالمقر الرئيسي للحزب، في إطار مبادرة "الوفد مع الوفديين" التي أطلقها رئيس الوفد بدءًا من محافظة الجيزة.

وقال رئيس الوفد إن لجنة حزب الوفد بالهرم من أكثر اللجان احترامًا، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى أن يكون هناك تصور لترشيح كوادر المحليات والشوري والنواب من جميع لجان الوفد بجميع المحافظات.

وأضاف "أبو شقة" أن هذا هو الهدف الأساسي من هذه اللقاءات خاصة أن باب الوفد مفتوح للجميع، قائلا: "نحن نقف على مسافة واحدة، فلا مصلحة ولا هدف ولا غاية إلا مصلحة الحزب".

وأكد رئيس الوفد أن الاستحقاقات الانتخابية هي واجهة الحزب ويجب أن نعمل جاهدين مجتهدين دون مجاملة على حساب مصلحة الحزب ونبحث عن أصحاب الجدارة، قائلا: "رسالتنا للجميع أننا أمام حزب يليق بلقبه أنه صاحب تاريخ الـ ١٠٠ عام ولا غبار على ذلك".
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