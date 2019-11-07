Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا يرون الحقيقة.. أراجوزات إعلام الإخوان يدعمون تميم والنفاق وترويج الشائعات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:08 م
مذيعو قنوات الإخوان
مذيعو قنوات الإخوان
Advertisements
هاني حسين
أراجوزات إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، مستمرون في النفاق ونشر الأكاذيب والشائعات ونفاق أمير قطر تميم وتمجيد إنجازاته الواهمة ولا يتحدثون عن واقع الأمر.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد نفاق مذيعي قنوات الإخوان والجماعات الإرهابية الموالية لقطر وتركيا لصالح أمير قطر والحديث عن رفضه للتطبيع مع إسرائيل وفي الوقت نفسه تفتح قطر صفحة علاقات وتطبيع جديد مع تل أبيب، ومشاركة دولة الاحتلال ببطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة وشكرها لـ تميم على حسن الاستضافة.

كما أكد التقرير أن البنك المركزي القطري أعلن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد لـ 43.5 مليار دولار بنهاية 2018 وتدهور كبير في سوق العقارات وانكماش قطاع التشييد، ولكن الإخواني معتز مطر وأمثاله لا يتحدثون عن دعم قطر للإرهاب أو خسارتها نتيجة المقاطعة العربية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد استضافتها وفدا صهيونيا.. حماس: قطر تشجع إسرائيل على اضطهاد الشعب الفلسطيني

أول ظهور لأبناء أمير قطر تميم بن حمد.. شاهد

بوق أمير قطر لمهاجمة الدول العربية.. من هو عبد الله العذبة؟

ترشيحاتنا

حسام البدري يعلن القائمة النهائية لمواجهتي كينيا وجزر القمر بعد ليبيريا

سوف يرتاح من الشقاء .. مدحت العدل ينعى هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

حُكم إيداع الأموال في البنوك وصرف عوائدها وأرباحها

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى

فرمان جديد من الكاف بشأن إصابات منتخب مصر الأولمبي

مفيش حد من أهله حضر| أشرف زكي: اضطريت أمضي على استلام الجثمان.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به

نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى