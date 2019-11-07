لا يرون الحقيقة.. أراجوزات إعلام الإخوان يدعمون تميم والنفاق وترويج الشائعات

أراجوزات إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، مستمرون في النفاق ونشر الأكاذيب والشائعات ونفاق أمير قطر تميم وتمجيد إنجازاته الواهمة ولا يتحدثون عن واقع الأمر.



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد نفاق مذيعي قنوات الإخوان والجماعات الإرهابية الموالية لقطر وتركيا لصالح أمير قطر والحديث عن رفضه للتطبيع مع إسرائيل وفي الوقت نفسه تفتح قطر صفحة علاقات وتطبيع جديد مع تل أبيب، ومشاركة دولة الاحتلال ببطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة وشكرها لـ تميم على حسن الاستضافة.



كما أكد التقرير أن البنك المركزي القطري أعلن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد لـ 43.5 مليار دولار بنهاية 2018 وتدهور كبير في سوق العقارات وانكماش قطاع التشييد، ولكن الإخواني معتز مطر وأمثاله لا يتحدثون عن دعم قطر للإرهاب أو خسارتها نتيجة المقاطعة العربية.

