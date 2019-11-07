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أخبار العالم

فضائية لبنانية تكشف تفاصيل لقاء الحريري وعون

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:37 م
عون والحريري
عون والحريري
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شريف سيد
كشفت مصادر عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، مع استمرار التظاهرات في الشارع اللبناني.

ونقلت فضائية "أو تي في" اللبنانية عن مصادر قولها إن أجواء اللقاء كانت إيجابية، حيث تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وكذلك الوضع المصرفي والمالي.

كما اتفق الطرفان على الإبقاء على التشاور بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، في ظل الظروف الضاغطة والدقيقة التي تمر بها البلاد.

وكان الحريري قد تقدم باستقالته إلى الرئيس اللبناني، وهو ما وافق عليه الأخير، حيث أمر حكومة الحريري بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
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