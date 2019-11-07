طه إسماعيل عن لاعبي المنتخب: عليهم صدأ

قال طه إسماعيل محلل قنوات أون سبورت، إن لاعبي منتخب مصر عليهم صدأ ومن الضروري إقامة العديد من المباريات الودية لتقييم أداء كل لاعب سواء محليين أو المحترفين.



وأضاف طه إسماعيل خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت وقت تواجده في استديو التحليلي لمباراة منتخب مصر أمام ليبيريا، أن فترة توقف الدوري الممتاز جعلت اللاعبين يحتاجون إلى العديد من التأهيل لكي يعودوا ويتمكنوا من الظهور بشكل فني مميز.



وأشار إسماعيل إلى أن لاعبي منتخب مصر من بينهم رامي ربيعة لم يخوضوا مباراة دولية منذ عامين، وذلك يثير القلق، وتوقف الدوري المصري يجعل الخمول يصيب معظم اللاعبين، أما عن المحترفين فهم مستمرون في المشاركة مع أنديتهم.



وتابع: "سنرى النواحي الدفاعية والهجومية خلال لقاء ليبيريا ونأمل إلان يخيب اللاعبون ظنوننا ويظهرون بشكل لائق ومميز.