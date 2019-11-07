تجنبيها فورا .. 5 عادات مضرة بصحة شعرك

الرعاية الجيدة للشعر أمر ضروري وهام لجميع الفتيات، كثير من الأمور المضرة بصحة الشعر يفعلها دون أن نعلم، عرض موقع "Bright Side" بعض الأشياء التي قد تقومين بها بشكل غير صحيح دون أن تدري مدى خطورتها.



وللحفاظ على شعرك جميل وصحي وقوي، عليكِ تجنب الآتي.



• الانتظار لفترة طويلة جدًا لقص الشعر



إذا كان الشعر مجعدا، فبالتأكيد أنك تتأخرين كثيرًا لقص شعرك، فيجب تجنب هذا، لأن قص الشعر بإنتظام يساعد على نموه بشكل سليم، لذا عليكِ الذهاب لمصفف الشعر بإنتظام لتدريج شعرك.



• عدم تغيير شامبو الشعر



هناك الكثير من أنواع الشامبو المختلفة في السوق في هذه الأيام وكل نوع مخصص لغرض معين، طبيعي ان يتغير شعرك من حال إلى حال، عليكِ تغيير نوع "الشامبو" الذي تستخدمينه وفقًا لحالة شعرك.



• تمشيط الشعر الرطب



عندما يكون شعرك رطب، فهذا يعني أنه في أضعف حالاته، ويعني أيضًا أنه أكثر عرضة للتساقط والتقصيف، لذلك عليكِ تجنب تمشيط شعرك وهو رطب، وتركه حتى يجف بنسبة 70 % تقريبًا حتى تبدئين في تمشيطه.



• استخدام الفرش غير النظيفة لتمشيط شعرك



عند تمشيط شعرك، فإن الكثير من جزيئات الجلد الميت تقع في الفرشاة الخاصة بك، حتى لو كنت لا تستطيعين رؤية ذلك، فإن الجلد الميت هو البيئة المثالية لزراعة البكتيريا، وجميع أنواعها، وبصرف النظر عن كونها مجرد شيء مثير للإشمئزاز، فإنه من الوارد جدًا نقل هذه البكتريا إلى فروة رأسك، لذلك عليكِ غسل الفرشاة أو وضع قطعة قماش على الفرشاة قبل تمشيط شعرك، لكي يسهل التخلص منها بعد ذلك، وترك الفرشاة نظيفة.



• غسل شعرك كثيرًا بالماء الساخن



الغدد في فروة الرأس لدينا تنتج الزيوت الطبيعية الضرورية للشعر الصحي، والماء الساخن يمكنه إزالتها، مما يجعل شعرك جاف وهش.



ويوصي مصففي الشعر بغسل شعرك مرتين في الأسبوع، أو ثلاث مرات على الأكثر إذا كان شعرك دهني، كما أوصوا باستخدام المياه الدافئة لغسل الشعر، والابتعاد كل البعد عن المياه الساخنة.