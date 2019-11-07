Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نشاط مكثف لحزب الحرية المصرى لحل مشاكل أهالي الفيوم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:35 م
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
Advertisements
ماجدة بدوى
يقوم وفد رفيع المستوى من حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب بزيارة لمحافظة الفيوم بعد غد السبت، وتشهد الزيارة نشاطًا مكثفا يبدأ بعقد لقاء مع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم لبحث التعاون بين الحزب والمحافظة لدعم جهود الجهاز التنفيذى لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه جماهير واهالى الفيوم.

وأكد الدكتور "صلاح حسب الله"، أنه سيطرح أمام المحافظ خلال هذا اللقاء جهود ومبادرات حزب الحرية المصرى التى يقوم بها على مستوى مراكز ومدن وقرى الفيوم لمواجهة مشكلات الأمية والتسرب من التعليم والانفجار السكانى وتنظيم العديد من المعارض لبيع السلع الأساسية والمنتجات والملابس بأسعار مخفضة مساهمة من الحزب مع جهود ومبادرات الدولة لمواجهة جشع بعض التجار.

ويعقد الحزب مؤتمرا جماهيريا حاشدا فى نفس اليوم يتحدث فيها الدكتور صلاح حسب الله وقيادات الحزب عن التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة فى ضوء ما جاء فى الخطاب التاريخى الشامل للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة احتفال مصر بذكرى المولد النبوى الشريف من تكليفات واضحة خاصة عقد مؤتمر لمشاركة كل المصريين فى الشأن العام وكل مايهم مستقبل مصر وشعبها ثم يتجه الوفد إلى مركز يوسف الصديق لافتتاح المقر الجديد للحزب ويعقبه عقد مؤتمر بنفس المركز ثم يتحرك وفد الحزب إلى قرية السنباط وافتتاح مقر ويتم عقد لقاء موسع مع اهالى وجماهير القرية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله إن هذه الزيارة تأتى فى إطار احتفالات مصر بذكرى المولد النبوى الشريف موجها الشكر لأمين عام الحزب بمحافظة الفيوم محمد فؤاد زغلول ولجميع قيادات وكوادر الحزب على الإعداد الجيد لهذه الزيارة وعلى جهودهم الكبيرة والناجحة فى خدمة أهالى وجماهير محافظة الفيوم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشاط مكثف لشباب حزب الحرية المصرى استعدادا لخوض انتخابات المجالس المحلية

بشرى سارة.. انخفاض فى أسعار علب حلوى المولد.. اعرف التفاصيل

الرئيس السيسي يشهد احتفال مصر بذكرى المولد النبوي.. الخميس

الرئيس السيسي يشهد احتفال مصر بذكرى المولد النبوي| غدا

ترشيحاتنا

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى

شاهد.. 200 صورة و15 فيديو من جنازة هيثم أحمد زكى

بعد تكريمه من الرئيس.. إمام مسجد الحسين لـ خالد الجندي: جزاك الله خيرا

أطباء يكشفون أسباب وفاة هيثم أحمد زكي.. جمال شعبان المغص بداية أعراض موت الفجأة.. وطبيب نفسي: الوحدة

تسبب الموت المفاجئ.. جمال شعبان يحذر من هذه الأدوية

وفاة والد الفنان أكرم حسني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بعد ولادة طفلها ميتًا.. أم تواجه اتهامًا بالقتل

شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به

نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون