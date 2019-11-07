نشاط مكثف لحزب الحرية المصرى لحل مشاكل أهالي الفيوم

يقوم وفد رفيع المستوى من حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب بزيارة لمحافظة الفيوم بعد غد السبت، وتشهد الزيارة نشاطًا مكثفا يبدأ بعقد لقاء مع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم لبحث التعاون بين الحزب والمحافظة لدعم جهود الجهاز التنفيذى لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه جماهير واهالى الفيوم.



وأكد الدكتور "صلاح حسب الله"، أنه سيطرح أمام المحافظ خلال هذا اللقاء جهود ومبادرات حزب الحرية المصرى التى يقوم بها على مستوى مراكز ومدن وقرى الفيوم لمواجهة مشكلات الأمية والتسرب من التعليم والانفجار السكانى وتنظيم العديد من المعارض لبيع السلع الأساسية والمنتجات والملابس بأسعار مخفضة مساهمة من الحزب مع جهود ومبادرات الدولة لمواجهة جشع بعض التجار.



ويعقد الحزب مؤتمرا جماهيريا حاشدا فى نفس اليوم يتحدث فيها الدكتور صلاح حسب الله وقيادات الحزب عن التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة فى ضوء ما جاء فى الخطاب التاريخى الشامل للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة احتفال مصر بذكرى المولد النبوى الشريف من تكليفات واضحة خاصة عقد مؤتمر لمشاركة كل المصريين فى الشأن العام وكل مايهم مستقبل مصر وشعبها ثم يتجه الوفد إلى مركز يوسف الصديق لافتتاح المقر الجديد للحزب ويعقبه عقد مؤتمر بنفس المركز ثم يتحرك وفد الحزب إلى قرية السنباط وافتتاح مقر ويتم عقد لقاء موسع مع اهالى وجماهير القرية.



وقال الدكتور صلاح حسب الله إن هذه الزيارة تأتى فى إطار احتفالات مصر بذكرى المولد النبوى الشريف موجها الشكر لأمين عام الحزب بمحافظة الفيوم محمد فؤاد زغلول ولجميع قيادات وكوادر الحزب على الإعداد الجيد لهذه الزيارة وعلى جهودهم الكبيرة والناجحة فى خدمة أهالى وجماهير محافظة الفيوم.