فرمان جديد من الكاف بشأن إصابات منتخب مصر الأولمبي



ويستعد منتخب مصر الأولمبي إلى مواجهة مالى غدا "الجمعة" باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الأمم الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موافقته على استبدال الثنائى محمود مرعى وطاهر محمد طاهر لاعبى المنتخب الوطنى الأولمبي بعد إصابتهما.ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبي بترشيح لاعبين جديدين للانضمام إلى قائمة منتخب مصر، وتنص اللوائح على إمكانية استبدال لاعب مكان آخر قبل انطلاق البطولة بشرط تقديم تقرير طبى يدل على إصابته وعدم قدرته على المشاركة فى المباريات.