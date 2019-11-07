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رياضة

حازم إمام يكشف سر مشاركة الشناوي أساسيا رغم إصابته

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:06 م
حازم امام
حازم امام
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عمرو ابوبكر
قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن ما حدث من تواجد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر في مباراة ليبيريا المقرر إقامتها بعد قليل، أمر غريب وغير مفهوم.

وأضاف حازم إمام خلال الاستوديو التحليلي لمباراة منتخب مصر أمام ليبيريا المذاع على فضائية أون سبورت، أن الشناوي حارس مميز ويعتمد عليه ولا أعلم مدى إصابته لكي أقرر كيف دفع به المدير الفني بعد أنباء إصابته.

جدير بالذكر أن تداولت أخبار عن اصابة الشناوي بشد في العضلة الخلفية، وأثارت الأنباء عدم مشاركة الشناوي خلال المباراة التي ستقام على ملعب برج العرب أمام ليبيريا.

وقال إمام إنه حدث له نفس الموقف خلال مباراة مع منتخب مصر، وبعد تعرضه لشد كان تقييم طبيب المنتخب في وقتها الدفع به وخاض المباراة ولم يحدث مشاكل.

وتابع: "طبيب المنتخب الحالي يتمتع بشخصية مميزة وقدرة علاجية طيبة، وله الحرية في الدفع باللاعب أم عدم الدفع به".
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