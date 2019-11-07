المكرمون فى احتفالية المولد النبوى يشكرون السيسي .. محمد عبد الفضيل: نعيش عصرا جديدا بدون وساطة ورشوة.. يسري عزام: الدولة تهتم برعاية الأئمة وتحسين أحوالهم المعيشية..ويؤكدون: عازمون على مواجهة التطرف

احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي بحضور الرئيس

المكرمون

رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد :

أشكر الرئيس السيسي على تكريمي وقيادته الحكيمة لمصر

محمد عبد الفضيل:

الأئمة يعيشون افضل عصور النزاهة بعض القضاء على الوساطة والمحسوبية

إمام مسجد الحسين:

أقول لشباب الأئمة اغتنموا فرصة اهتمام الرئيس بكم للارتقاء بمستواكم

يسري عزام:

زيادة رواتبنا تعكس اهتمام الرئيس وتقديره لمكانتنا ودورنا المجتمعي



كرَم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 8 شخصيات من مصر والخارج خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي ، ممن أثروا الفكر الإسلامى الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم فى تجديد الخطاب الدينى والعمل الدعوى وعقب التكريم التقى موقع " صدى البلد " بهم.



وأكد محمد مصطفى عبد الفضيل حاصل على ماجستير في التفسير من منهج الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله للرد على الملحدين كل التقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بالدفع بالشباب في المراكز القيادية في مؤسسات الدولة ورعايته المادية والمعنوية لأئمة الأوقاف ، وأقول للرئيس وفقك الله وسدد خطاك كل التأييد لفخامة الرئيس وشكر خاص لوزير الأوقاف الذي نجح بشده في القضاء على الوساطة والمحسوبية والرشوة التي كانت تملأ جنبات وزارة الأوقاف في الماضي ، وأشعر أننا في عصر جديد ودولة جديدة ، فالآن كل مجتهد يحصل على حقه دون زيادة او نقصان .



وأضاف مصطفى لم أتخيل يوما من الأيام أنني سأقف أمام الرئيس ليتم تكريمي خاصة وأنني من محافظة المنيا وأعما غمام وخطيب الجامع الكبير بها ، إلا انني فوجئت منذ أيام بوزير الاوقاف يخبرني بأنه تم اختياري للتكريم في احتفال المولد النبوي التي تقيمه الوزارة سنويا .



وتابع: أن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو صنيع معروف وأصاب السنة النبوية وأحيا خلقا ميتا بتكريمه للعلماء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدين الإسلامي لنحو أكثر من خمسين عاما، فهو بذلك العمل يبعث الأمل في قلوبهم وشحذ همم الأخرين لبذل الكثير والكثير في خدمة الدين الاسلامي الوسطي ونشر تعاليمه السمحة.



ومن جانبه أعرب الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة عن سعادته بتكريم الرئيس له مؤكدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يشكر الناس لم يشكر الله " لذلك اتوجه بالشكر الى رئيس الجمهورية ووزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على ما قدماه لخدمة الدين من فكر ووعي لتجديد الخطاب الديني بما يلائم العصر كذلك اهتمامه البالغ ببناء داعية مستنير وقارئ جيد للواقع بما يفيد المجتمع المصري ودعا عزام ان يحفظ الله مصر والرئيس وكافة الأمه العربية .



وحول زيادة رواتب الأئمة أكد الشيخ يسري أن هذه الخطوة تظهر مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشأن العام للأئمة بداية من بنائه الفكري سواء من توفير دورات تدريبية توعوية لتنمية مهاراتهم الدعوية والتصدي للفكر المتطرف والهدام وصولا الى تحسين الحالة المادية والمعيشية للتفرغ الكامل للعمل الدعوي بما يليق بمكانة الإمام في المجتمع لأنه صاحب علم ويقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس به فهو القدوة لهم .



أقول للشباب احرصوا على تحصيل العلم واستمروا على درب العلماء واسعوا لرضا ربكم وحماية وطنكم الذي لا تكون حماية الدين إلا به وبالوطن تكون حماية الأعراض والأموال والستر والكرامة فعليكم أن تضعوا بلدكم نصب أعينكم في الدنيا والآخرة.



ومن جانبه أكد الشيخ أحمد وحيد إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ بأن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شعاره لكل مجتهد نصيب مؤكدا بأن اختياري إمام متميز جاء بعد جهد وعمل واجتهاد .



وطالب أحمد وحيد زملائه الأئمة ب السعي والاجتهاد واتقان العمل والاخذ بالأسباب معربا عن شدة فرحه بهذا التكريم أمام الرئيس ووزير الأوقاف ، وسرني جدا ما اعلنه الوزير بزيادة رواتب الأئمة والاهتمام بهم في هذه الفترة ومستقبلا ، فالقارئ الجيد للرئيس والوزير يعلم جيدا ان ملف الأئمة يدار على أعلى مستوى ويعكس اهتمام الدولة بالإمام كونه عنصر مؤثر وفاعل في المجتمع .



وأقول للرئيس السيسي " ربنا يوفقك ويقويك في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، متابعا " بقول للريس " احنا كمصريين جنبك في جميع القرارات والخطوات التي تتخذها".



ومن جانبه قال مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين في القاهرة : أنالوقوف أمام الرئيس شرف كبير وتكريمه لي وسام على صدري ولن انساه.. وعلى شباب الدعاة اغتنام فرصة اهتمام الوزير والرئاسة بهم للارتقاء والنهوض بمستواهم .



كما وجه إمام وخطيب مسجد مولانا الحسين بالقاهرة مصطفى عبد السلام، الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في الدعاة والعلماء والدفع بهم في مجال الدعوة وتشجيعه الدائم المستمر لهم ماديا ومعنويا، سائلا الله له السداد والتوفيق.



وأضاف «عبد السلام» الحاصل على ماجستير في تفسير آيات الأحكام بتقدير عام ممتاز الدراسات الإسلامية والباحث في الدكتوراه، في تصريحه لـ«الأخبار» على هامش تكريمه خلال حفل المولد النبوي الشريف، أن ما يلقاه الدعاة والأئمة من تشجيع مستمر يدفعهم للأمام ويزيد من همتهم في رفع راية مصر أمام كل العالم.



وأكد أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، له مجهود كبير في الارتقاء والنهوض بالأئمة والدعاة والواعظات، وبمستواهم العلمي والديني والثقافي من خلال التدريب المستمر، كما يعمل على تجديد الخطاب الديني بفكر متعمق للوصول إلى المرجو منه والتحول من الاستنارة الفردية إلى الاستنارة الجماعية.



وأشار «عبد السلام» إلى أنه يعمل على مواجهة الفكر المتطرف الذي سيطر على فئة من الناس أثناء حكم الجماعة الإرهابية.



وفي نهاية تصريحه ، وجه رسالة للشباب، قائلا: «أقول للشباب اجتهدوا وابذلوا كل ما في وسعكم بمزيد من الثقة في الاجتهاد والتقدم والبحث والتنقيب والتتلمذ على يد العلماء الذين لا يعرفون التعصب»، مشددا على أن هذا العصر هو العصر الذهبي للدعوة والدعاة فعليهم اغتنام الفرصة ولمن أراد أن يخدم نفسه ووطنه.



بينما قالت يمنى محمد ابو النصر الواعظة المتطوعة بوزارة الأوقاف والحاصلة على المركز الاول من الدفعة الأولى من الدارسين والدارسات بأكاديمية الاوقاف الدولية أن هذا اليوم بالنسبة لها هو مولد جديد لها في شتى مناحي الحياة لافتة الى ان تكريمها اليوم هو تكريم لكل سيدات مصر ، فقد حان الوقت لتاخذ المراة دورها في العمل الدعوي وانها تقف جنبا الى جنب مع الإمام في المسجد ونحن في مصليات السيدات نبذل قصارى جهدنا لتصحيح المفاهيم الخاطئة التى أرستها الأخوات التابعين للجماعات المتشددة .



واضافت يمنى ان الفضل لله أولا ثم لوزير الاوقاف الذي لم يدخر جهدا في تقديم الدعم للواعظات في العمل الدعوي بل كان مساندا وبكل قوة لتذليل كافة العقبات التي تواجهنا خلال العمل .



وأشارت الى انها تلقت خبر تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال ذكرى المولد النبوي الشرريف بحالة فرح وبكاء شديدين ، ولم تصدق ما أخبره الوزير لها ، لافتة الى أن هذا التكريم حافز اكبر لبذل مزيد من الجهد في سبيل نشر الفكر الوسطي الصحيح وسيكون حافز آخر لكافة الواعظات لنيل هذا الشرف.



واكد الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الاعلى للشئون الإسلامية بدولة تشاد أن مصر دائما مظلة العلماء وصاحبة المنهج الوسطي حيث تحتضن بين جنباتها منارة العلم والدين في العالم العربي والإسلامي وهو الأزهر الشريف الذي أشاع بعلمه ونوره شتى بقاع العالم بفضل احتضانه للشباب من كافة دول العالم وأصبحوا ينشرون منهج الازهر الوسطي المستنير في كافة بقاع الأرض .



وأضاف خاطر عيسى قائلا: أتوجه بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تكريمه لي ، فهذا التكريم ليس لي شخصيا وإنما لدولة وحكومة تشاد التي تكن لمصر كل الحب والمودة ، مؤكدا ان هذا ليس بجديد على مصر الحبيبة التي تقود قاطرة التنمية في أفريقيا والعالم العربي فهي الآن تسير على الطريق الصحيح بعد فترة وجيزة من العثرات التي خرجت منها سريعا بفضل حكمة القيادة السياسة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نجح في انتشالها من براثن الإرهاب مقارنة بما يحدث في بعض الدول العربية المجاورة لها .



كما اشاد بجهود وزارة الاوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني وما يقوم به وزيرها الهمام في العمل الدعوي داخل مصر وخارجها حيث لا يألو جهدا في سبيل تصحيح صورة الإسلام التي شوهتها الجماعات المتطرفة في الآونة الاخيرة .

