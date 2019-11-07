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أخبار البلد

إطلاق المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:14 م
الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
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كتب محمد عبد المنعم
أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المرحلة الثانية للموقع الالكتروني للهيئة ليكون حلقة تواصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب الاعمال، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تحقيق التواصل المنشود والهادف مع جميع فئات المجتمع.

وتتضمن هذه المرحلة عددا من الخدمات التي تم استحداثها منها العديد من وظائف الاستعلام وفقًا لنوع المستخدم، حيث يستطيع المؤمن عليه الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الرقم القومي والاستعلام عن آخر مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة بالإضافة الى الاستعلام عن الاستقطاعات.

كما يوفر الموقع ايضًا مجموعة من الخدمات التي تهم صاحب العمل، حيث يستطيع الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة ورصيدها بالتفاصيل وأوعية الأجور كما يستطيع استعراض العمالة المستمرة للتعرف على تاريخ بدء الاشتراك الخاص بهم وآخر أجر أساسي لهم وآخر اجر متغير واستعراض العمالة المنتهية اشتراكها. كما يستطيع صاحب العمل ايضًا من خلال الموقع استعراض كشف حساب المنشأة الخاصة به والسدادات والتسويات المالية والتعرف على ديون العمالة المدرجة على المنشأة.

أما فيما يتعلق بخدمات أصحاب المعاشات فإن الموقع يوفر لهم حزمة من الخدمات تيسيرًا عليهم، حيث يستطيع صاحب المعاش وذويهم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش واستعراض تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين من المعاش بالإضافة الى الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة للمستفيد وفي حالة امتلاك سيارة يستطيع المالك استعراض كافة البيانات الخاصة بها سواء كان فردًا أو شركة من حيث بيانات الترخيص من مكتب المرور المختص ونوع الترخيص للسيارة ورقم اللوحات المعدنية وتاريخ صرفها .

جدير بالذكر أن الوزارة كانت أعلنت عن بدء المرحلة الأولى من هذا الموقع خلال شهر يوليو الماضي وهي المرحلة التي تتضمن بعض الخدمات التأمينية إضافة الى مكتبة تأمينية شاملة تحتوي على قوانين وتشريعات التأمين الاجتماعي المصري الى جانب توضيح الخدمات التأمينية التي قدمتها الهيئة وإجراءات الحصول عليها وأهم أخبار وفعاليات الهيئة.
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