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أخبار العالم

يلتقي ترامب قريبا .. أردوغان : إتمام شراء منظومة إس 400 الروسية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:00 م
منظومة اس 400 الروسية
منظومة اس 400 الروسية
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شريف سيد
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إتمام شراء منظومة اس 400 الروسية.

وقال اردوغان في تصريحات صحفية: "اشترينا منظومة إس-400 وانتهى الأمر. وإذا كانت الولايات المتحدة ستبيعنا منظومة باتريوت فيمكننا أخذها إذا كانت الشروط مناسبة".

وحول لقائه المنتظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء المقبل قال: "سوف نبحث العلاقات الثنائية وتطوير العلاقات الاقتصادية والملفات الاقتصادية ومحاربة الإرهاب خلال المرحلة المقبلة".

وكان أردوغان أعلن القبض على 13 شخصا من المقربين من زعيم تنظيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي، إلى جانب أرملته وشقيقته.

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