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أخبار العالم

ترامب يفتح النار على واشنطن بوست

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:02 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا جديدًا، على صحيفة "واشنطن بوست"، بعد نشر تقرير قالت فيه إنه طلب من وزير العدل بيل بار أن يبرئه من ارتكاب أي خطأ بشأن حديثه مع رئيس أوكرانيا.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "كتبت صحيفة واشنطن بوست وثلاثة من صحفييها، مات زابوتوسكي، وجوش داوسي، وكارول ليونيج، قصة أخرى مزيفة دون أية مصادر .. بناء على الخيال عن بيل بار وأنا".

وأضاف: "كلانا ينكر هذه القصة التي يعلموها قبل أن يكتبوها. صحيفة تافهه".

وكان ترامب، قال في وقت سابق، إن واشنطن بوست اختلقت قصة مزيفة بشأن طلبه من وزير العدل عقد مؤتمر صحفي لتبرئته من ارتكاب أي مخالفة خلال محادثته الهاتفيه مع رئيس أوكرانيا، ما تسبب في إطلال تحقيقات لمساءلته وعزله.
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