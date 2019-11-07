أبو شقة في أول لقاء لمبادرة الوفد مع الوفديين: نتبع سياسة الباب المفتوح ونتبنى جميع مشكلات المواطنين.. ويؤكد: الشباب حموا مصر.. وأحذرهم من حروب الجيل الرابع

بهاء أبو شقة يدعو الوفديين لحضور احتفالية عيد الجهاد
رئيس الوفد:
رئيس الوفد:
ليس لدي ما أخفيه.. ولست في خصومة مع أحد
طارق تهامي:
طارق تهامي:
سنظل مخلصين لرئيس الوفد
"وفد الجيزة" يستعد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة
التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الخميس، شباب حزب الوفد في الجيزة، في إطار مبادرة "الوفد مع الوفديين"، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا.
وحيا الكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، أعضاء الوفد الفائزين في انتخابات الاتحادات الطلابية في مختلف الجامعات، مشيرا إلى أن حزب الوفد يسعى لتشجيع الطلاب على ممارسة العمل العام في المستقبل.
ورحب "أبو شقة" بشباب اللجنة العامة للجيزة في بيت الأمة، مؤكدًا أن الحزب يدعم بقوة الشباب والمرأة لأنه يرى أن الشباب هم أمل الحاضر والمستقبل، وشباب الوفد يمتاز بما لا يمتاز به أي شباب آخر لأن لديه من الخبرة السياسية التي توارثوها أبا عن جد على مدار مائة عام هو تاريخ الحزب.
ووعد "أبو شقة" بتنظيم احتفالية خاصة للفائزين في الاتحادات الطلابية ومنحهم جوائز ودروع الوفد وتقديرًا لدورهم كشباب واع لهم شعبية ويمثلون أملًا في المستقبل، قائلًا: "فلهم مني ومن كل وفدي كل تقدير".
وأشار "أبو شقة" إلى أن مصطلح "بيت الأمة" لم يأت من فراغ وإنما لأنه بيت الوطنية وأبوابه مفتوحة ليس للوفديين فحسب وإنما لكل مصري وطني، مؤكدًا أن حزب الوفد هو بيت الوحدة الوطنية الذي كان شعار منذ ثورة 1919 وما زال شعار الوفد.
وحذر "أبو شقة" الشباب من الشائعات، قائلا: "لا تستمعوا إلى الشائعات ولا تنساقوا وراء حروب الجيل الرابع، فلم يعد هناك طائرات ورصاص وإنما تسقط الأنظمة بالشائعات والفتن، فالأسلحة الحقيقية الآن هي التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا والإعلام".
ووجه رسالة للشباب قائلا: "حافظوا على الدولة المصرية لأن مصر مستهدفة وهي حماية الله، والشعب المصري بحسه ووعيه السياسي وخبرته التي تمتد إلى 7 آلاف عام استطاع أن يحمي مصر من السقوط في مستنقع سقطت فيه سوريا وليبيا والعراق، فكونوا أنتم الجنود الحقيقيون الذين يواجهون تلك الحرب الشرسة، فأنتم ستكونون الحماية الحقيقية لهذه الدولة المصرية وضد أي شائعات وضد أن مغرض يحاول العبث بمقدرات هذه البلد".
وأكد "أبو شقة" أن صلابة المصريين في 30 يونيو والتصميم على بناء دولة حديثة هي من أفسدت كل تلك المخططات، والشباب هم من سيحصد ثمرة هذه المشروعات العملاقة، من شبكة الطرق العملاقة ومشروعات الضبعة وغيرها، قائلا: "حروب الجيل الرابع تحاول أن تبث الفتن والشائعات، ولكني على ثقة أن الشباب المصري هم الذين حموا مصر".
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن مبادرة "الوفد مع الوفديين" تؤكد أنه يتبّع سياسة الباب المفتوح وأنه يتبنى جميع المشكلات ويوجه رسالة للجميع بالتعامل مع الشارع والاختلاط بالمواطنين.
وأوضح "أبو شقة" أن الوفد سيتبنى أي مشكلة من مشكلات الشعب دون مواربة، وأي معارضة سيتبناها الوفد ليس من قبيل تصيد الأخطاء وإنما المعارضة الوطنية التي لا تستهدف مصالح شخصية وإنما من أجل مصلحة الدولة المصرية.
وأشار إلى أن تاريخ حزب الوفد دائمًا يقف جوار الدولة المصرية، وعندما يكون أمام موقف يستوجب المعارضة سيعارض بقوة، وسيعرض الحلول اللازمة لعلاج المشكلة، متسائلا: "هل حزب الوفد تنظيميا وقوة قبل 30 مارس 2018 كان كما هو الآن؟".
ودعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الوفديين إلى حضور احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13 نوفمبر الجاري.
وبحثت المبادرة كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".
على جانب آخر رحّب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، باللواء سعد الجمال، الذي وصفه بالنائب المحترم بتاريخه المشرف، مشيرا إلى أنه منذ سنة 1997 حيث أحيل للمعاش بعد أن كان مساعد وزير الداخلية، أصبح نائبًا للبرلمان وله مواقف مشرفة في البرلمان.
كما التقى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بلجنة وفد قسم الجيزة، على هامش مبادرة "الوفد مع الوفديين" التي أطلقها رئيس الحزب، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".
وأكد "أبوشقة" أن الاجتماعات تُجرى بقلب مفتوح لهدف واضح هو مصلحة حزب الوفد، ليكون بيت الأمة منافسًا قويًا في الاستحقاقات الانتخابية التي تمثل الثقل الحقيقي لأي حزب سياسي، وهو ما نعمل عليه داخل الوفد ليكون الحزب حزبًا فعالًا بخبرته وحنكته السياسية التي تمتد إلى 100 عام، بيت الجميع يُقدر دوره الهام من الحركة الوطنية.
وأوضح "أبو شقة" أن الوفد هو الحزب الذي يُمثل رمزًا للوحدة الوطنية، ورمزًا للديمقراطية ومحاربة الفساد، مشددًا على أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، حتى لا ينصاع أحد لهمس دون تقصٍ للحقيقة، ولذلك فإن أسلوب الوشاية لا يصلح داخل حزب الوفد، لأن داخل الوفد نعمل بوضوح وشفافية، قائلًا: "ليس لدي في الماضي أو الحاضر شيئًا لأخفيه أو أخشاه، وليس لدي مانع عند صدور أي قرار بعد تبين وجه الصواب أن يتم العدول عنه ليتوافق مع الجميع".
ونفى "أبوشقة" أي محاولات لتصدير مشاهد بوجود خصومة شخصية مع أحد، ولست في خصومة مع الدكتور السيد البدوي، ولكنها خلافات سياسية واختلافات في الرأي، متحديًا أن يكون لي هناك خصومات شخصية مع أي فرد، قائلًا: "ليس لدينا مشكلات مُطلقًا، حتى المشكلات المالية أنا متكفل بها شخصيًا، والجميع يُساهم بالجهد والفكر أقوى من الذين يشاركون بالأموال".
وأكد "أبوشقة" أن الجميع يعمل لمصلحة الحزب وهو ما نلتزم به داخل حزب الوفد من خلال الشفافية والمواجهة التي هي أقصر طرق الحقيقة، مؤكدًا أن العمل في الخفاء لن يحدث ولست ممن يمسكون العصا من المنتصف لكنني أعمل بوضوح بقرارات سليمة ومستقيمة، لأن المصلحة العامة هي التي تفرض نفسها، ولست صاحب قرارات منفرده ولكن جماعية بعد مشاورات الحزب من مكتب تنفيذي أو هيئة عليا.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الاجتماعات التي يتم إعدادها الآن تهدف إلى الاستعداد والتجهيز للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية "محليات، وشورى، ونواب"، قائلًا: "نسعى في بيت الأمة للعمل من خلال كل في واقعه من منطلق واحد هو حزب الوفد وكل ما يمكن عمله نبذله لنكون أمام مشهد حقيقي لحزب فيه زعماء كان لهم التضحيات ونكون جديرين لاستكمال مسيرة الزعماء، وليس من طبعي أن نعمل ونسير في طريق ونقف في منتصف الطريق، العمل السياسي عن طريق العمل بأسلوب علمي منهج".
وأبدى "أبو شقة" استعداده الكامل لتحمل الأمور المالية للحزب خاصة أن الحزب لا يتلقي أي تبرعات أو دعم ولكن قائم على تبرعات الأعضاء، مؤكدا عدم وجود أي مشكلات في الحزب.
وأكد الكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، أن الوفديين في الجيزة سيظلون يدعمون الحزب ورئيسه، قائلًا: "سنظل مخلصين لرئيس الوفد، وسنبقى جواره كتفًا بكتف، ونقف خلفه في كل المواجهات المقبلة".
وأوضح "تهامي" أن اللجنة العامة للوفد في الجيزة تتميز بانتشار الوفديين القدام الذين عاصروا كل العظماء من فؤاد سراج الدين وحتى بهاء أبو شقة، مؤكدا أن الوفدين بالجيزة من أعظم الرجال، فهم مقاتلون مناضلون يدافعون عنه حتى آخر رمق، لافتا إلى أن كل من حاول اختراق الوفد كان يقف أمام صخرة صلبة هي الوفديين بالجيزة ويصطدم بها.
ورحب "تهامي" بالحضور، قائلًا: "أهلا بكم في بيتكم بيت الأمة في ضيافة رئيس الوفد الذي تعرفونه جميعًا منذ 20 عامًا عندما كان رئيسا للجنة العامة للوفد في الجيزة، فأنتم لستوا وفديين فحسب وإنما أبناء بهاء أبو شقة يعرفهم ويعرفونه منذ كان رئيسا للجنة العامة ويحفظ أسمائهم عن ظهر قلب ويعرف مسيرتهم، وهو يريد أن يلتقي بكم حتى يتمكن من استكمال الطريق".
ونوه "تهامي" بأن هذا اللقاء هو لقاء الضرورة لأننا سنخوض ثلاث استحقاقات انتخابات غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن رئيس الوفد يلتقي بهم اليوم حتى يتم تقريب المسافات ويستمع إلى الجميع في لقاء أسري وأبوي وفي نفس الوقت تنظيمي.
وأعلن طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، توجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، لاستعدادات الانتخابات المقبل في مجالس المحليات والنواب والشيوخ.
وأوضح "تهامي" أن رئيس الحزب وجّه بأن تجري اللجنة العامة اجتماعات مع اللجان المركزية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مجالس المحليات والشيوخ والنواب بدءا من 16 نوفمبر 2019.
وذكر "تهامي" أن الاجتماعات ستجرى على النحو التالي، الأسبوع الأول مع الدقي والعجوزة، والأسبوع الثاني مع أوسيم والوراق، والأسبوع الثالث مع أكتوبر أول وأكتوبر ثاني، والأسبوع الرابع أبو النمرس والجيزة، والأسبوع الخامس مع البدرشين والعياط، والأسبوع السادس مع إمبابة وكرداسة، والأسبوع السابع مع العمرانية وبولاق الدكرور، والأسبوع الثامن مع الحوامدية والجيزة، والأسبوع التاسع الاجتماع مع اللجنة العام للشباب بمحافظة الجيزة.
وأكد "تهامي" أن حركة العمل للاستعداد للانتخابات ستبدأ من الجيزة، قائلا: "ونشاطركم الحديث بأن الجيزة ستثبت أن لديها القدرة على الفوز بعدد كبير ومهم من المقاعد، والجيزة ستتمكن من ذلك بقدرتكم".
"وفد الجيزة" يستعد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة
التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الخميس، شباب حزب الوفد في الجيزة، في إطار مبادرة "الوفد مع الوفديين"، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا.
وحيا الكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، أعضاء الوفد الفائزين في انتخابات الاتحادات الطلابية في مختلف الجامعات، مشيرا إلى أن حزب الوفد يسعى لتشجيع الطلاب على ممارسة العمل العام في المستقبل.
ورحب "أبو شقة" بشباب اللجنة العامة للجيزة في بيت الأمة، مؤكدًا أن الحزب يدعم بقوة الشباب والمرأة لأنه يرى أن الشباب هم أمل الحاضر والمستقبل، وشباب الوفد يمتاز بما لا يمتاز به أي شباب آخر لأن لديه من الخبرة السياسية التي توارثوها أبا عن جد على مدار مائة عام هو تاريخ الحزب.
ووعد "أبو شقة" بتنظيم احتفالية خاصة للفائزين في الاتحادات الطلابية ومنحهم جوائز ودروع الوفد وتقديرًا لدورهم كشباب واع لهم شعبية ويمثلون أملًا في المستقبل، قائلًا: "فلهم مني ومن كل وفدي كل تقدير".
وأشار "أبو شقة" إلى أن مصطلح "بيت الأمة" لم يأت من فراغ وإنما لأنه بيت الوطنية وأبوابه مفتوحة ليس للوفديين فحسب وإنما لكل مصري وطني، مؤكدًا أن حزب الوفد هو بيت الوحدة الوطنية الذي كان شعار منذ ثورة 1919 وما زال شعار الوفد.
وحذر "أبو شقة" الشباب من الشائعات، قائلا: "لا تستمعوا إلى الشائعات ولا تنساقوا وراء حروب الجيل الرابع، فلم يعد هناك طائرات ورصاص وإنما تسقط الأنظمة بالشائعات والفتن، فالأسلحة الحقيقية الآن هي التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا والإعلام".
ووجه رسالة للشباب قائلا: "حافظوا على الدولة المصرية لأن مصر مستهدفة وهي حماية الله، والشعب المصري بحسه ووعيه السياسي وخبرته التي تمتد إلى 7 آلاف عام استطاع أن يحمي مصر من السقوط في مستنقع سقطت فيه سوريا وليبيا والعراق، فكونوا أنتم الجنود الحقيقيون الذين يواجهون تلك الحرب الشرسة، فأنتم ستكونون الحماية الحقيقية لهذه الدولة المصرية وضد أي شائعات وضد أن مغرض يحاول العبث بمقدرات هذه البلد".
وأكد "أبو شقة" أن صلابة المصريين في 30 يونيو والتصميم على بناء دولة حديثة هي من أفسدت كل تلك المخططات، والشباب هم من سيحصد ثمرة هذه المشروعات العملاقة، من شبكة الطرق العملاقة ومشروعات الضبعة وغيرها، قائلا: "حروب الجيل الرابع تحاول أن تبث الفتن والشائعات، ولكني على ثقة أن الشباب المصري هم الذين حموا مصر".
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن مبادرة "الوفد مع الوفديين" تؤكد أنه يتبّع سياسة الباب المفتوح وأنه يتبنى جميع المشكلات ويوجه رسالة للجميع بالتعامل مع الشارع والاختلاط بالمواطنين.
وأوضح "أبو شقة" أن الوفد سيتبنى أي مشكلة من مشكلات الشعب دون مواربة، وأي معارضة سيتبناها الوفد ليس من قبيل تصيد الأخطاء وإنما المعارضة الوطنية التي لا تستهدف مصالح شخصية وإنما من أجل مصلحة الدولة المصرية.
وأشار إلى أن تاريخ حزب الوفد دائمًا يقف جوار الدولة المصرية، وعندما يكون أمام موقف يستوجب المعارضة سيعارض بقوة، وسيعرض الحلول اللازمة لعلاج المشكلة، متسائلا: "هل حزب الوفد تنظيميا وقوة قبل 30 مارس 2018 كان كما هو الآن؟".
ودعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الوفديين إلى حضور احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13 نوفمبر الجاري.
وبحثت المبادرة كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".
على جانب آخر رحّب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، باللواء سعد الجمال، الذي وصفه بالنائب المحترم بتاريخه المشرف، مشيرا إلى أنه منذ سنة 1997 حيث أحيل للمعاش بعد أن كان مساعد وزير الداخلية، أصبح نائبًا للبرلمان وله مواقف مشرفة في البرلمان.
كما التقى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بلجنة وفد قسم الجيزة، على هامش مبادرة "الوفد مع الوفديين" التي أطلقها رئيس الحزب، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".
وأكد "أبوشقة" أن الاجتماعات تُجرى بقلب مفتوح لهدف واضح هو مصلحة حزب الوفد، ليكون بيت الأمة منافسًا قويًا في الاستحقاقات الانتخابية التي تمثل الثقل الحقيقي لأي حزب سياسي، وهو ما نعمل عليه داخل الوفد ليكون الحزب حزبًا فعالًا بخبرته وحنكته السياسية التي تمتد إلى 100 عام، بيت الجميع يُقدر دوره الهام من الحركة الوطنية.
وأوضح "أبو شقة" أن الوفد هو الحزب الذي يُمثل رمزًا للوحدة الوطنية، ورمزًا للديمقراطية ومحاربة الفساد، مشددًا على أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، حتى لا ينصاع أحد لهمس دون تقصٍ للحقيقة، ولذلك فإن أسلوب الوشاية لا يصلح داخل حزب الوفد، لأن داخل الوفد نعمل بوضوح وشفافية، قائلًا: "ليس لدي في الماضي أو الحاضر شيئًا لأخفيه أو أخشاه، وليس لدي مانع عند صدور أي قرار بعد تبين وجه الصواب أن يتم العدول عنه ليتوافق مع الجميع".
ونفى "أبوشقة" أي محاولات لتصدير مشاهد بوجود خصومة شخصية مع أحد، ولست في خصومة مع الدكتور السيد البدوي، ولكنها خلافات سياسية واختلافات في الرأي، متحديًا أن يكون لي هناك خصومات شخصية مع أي فرد، قائلًا: "ليس لدينا مشكلات مُطلقًا، حتى المشكلات المالية أنا متكفل بها شخصيًا، والجميع يُساهم بالجهد والفكر أقوى من الذين يشاركون بالأموال".
وأكد "أبوشقة" أن الجميع يعمل لمصلحة الحزب وهو ما نلتزم به داخل حزب الوفد من خلال الشفافية والمواجهة التي هي أقصر طرق الحقيقة، مؤكدًا أن العمل في الخفاء لن يحدث ولست ممن يمسكون العصا من المنتصف لكنني أعمل بوضوح بقرارات سليمة ومستقيمة، لأن المصلحة العامة هي التي تفرض نفسها، ولست صاحب قرارات منفرده ولكن جماعية بعد مشاورات الحزب من مكتب تنفيذي أو هيئة عليا.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الاجتماعات التي يتم إعدادها الآن تهدف إلى الاستعداد والتجهيز للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية "محليات، وشورى، ونواب"، قائلًا: "نسعى في بيت الأمة للعمل من خلال كل في واقعه من منطلق واحد هو حزب الوفد وكل ما يمكن عمله نبذله لنكون أمام مشهد حقيقي لحزب فيه زعماء كان لهم التضحيات ونكون جديرين لاستكمال مسيرة الزعماء، وليس من طبعي أن نعمل ونسير في طريق ونقف في منتصف الطريق، العمل السياسي عن طريق العمل بأسلوب علمي منهج".
وأبدى "أبو شقة" استعداده الكامل لتحمل الأمور المالية للحزب خاصة أن الحزب لا يتلقي أي تبرعات أو دعم ولكن قائم على تبرعات الأعضاء، مؤكدا عدم وجود أي مشكلات في الحزب.
وأكد الكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، أن الوفديين في الجيزة سيظلون يدعمون الحزب ورئيسه، قائلًا: "سنظل مخلصين لرئيس الوفد، وسنبقى جواره كتفًا بكتف، ونقف خلفه في كل المواجهات المقبلة".
وأوضح "تهامي" أن اللجنة العامة للوفد في الجيزة تتميز بانتشار الوفديين القدام الذين عاصروا كل العظماء من فؤاد سراج الدين وحتى بهاء أبو شقة، مؤكدا أن الوفدين بالجيزة من أعظم الرجال، فهم مقاتلون مناضلون يدافعون عنه حتى آخر رمق، لافتا إلى أن كل من حاول اختراق الوفد كان يقف أمام صخرة صلبة هي الوفديين بالجيزة ويصطدم بها.
ورحب "تهامي" بالحضور، قائلًا: "أهلا بكم في بيتكم بيت الأمة في ضيافة رئيس الوفد الذي تعرفونه جميعًا منذ 20 عامًا عندما كان رئيسا للجنة العامة للوفد في الجيزة، فأنتم لستوا وفديين فحسب وإنما أبناء بهاء أبو شقة يعرفهم ويعرفونه منذ كان رئيسا للجنة العامة ويحفظ أسمائهم عن ظهر قلب ويعرف مسيرتهم، وهو يريد أن يلتقي بكم حتى يتمكن من استكمال الطريق".
ونوه "تهامي" بأن هذا اللقاء هو لقاء الضرورة لأننا سنخوض ثلاث استحقاقات انتخابات غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن رئيس الوفد يلتقي بهم اليوم حتى يتم تقريب المسافات ويستمع إلى الجميع في لقاء أسري وأبوي وفي نفس الوقت تنظيمي.
وأعلن طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، توجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، لاستعدادات الانتخابات المقبل في مجالس المحليات والنواب والشيوخ.
وأوضح "تهامي" أن رئيس الحزب وجّه بأن تجري اللجنة العامة اجتماعات مع اللجان المركزية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مجالس المحليات والشيوخ والنواب بدءا من 16 نوفمبر 2019.
وذكر "تهامي" أن الاجتماعات ستجرى على النحو التالي، الأسبوع الأول مع الدقي والعجوزة، والأسبوع الثاني مع أوسيم والوراق، والأسبوع الثالث مع أكتوبر أول وأكتوبر ثاني، والأسبوع الرابع أبو النمرس والجيزة، والأسبوع الخامس مع البدرشين والعياط، والأسبوع السادس مع إمبابة وكرداسة، والأسبوع السابع مع العمرانية وبولاق الدكرور، والأسبوع الثامن مع الحوامدية والجيزة، والأسبوع التاسع الاجتماع مع اللجنة العام للشباب بمحافظة الجيزة.
وأكد "تهامي" أن حركة العمل للاستعداد للانتخابات ستبدأ من الجيزة، قائلا: "ونشاطركم الحديث بأن الجيزة ستثبت أن لديها القدرة على الفوز بعدد كبير ومهم من المقاعد، والجيزة ستتمكن من ذلك بقدرتكم".