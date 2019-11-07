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أخبار العالم

أردوغان يهدد أوروبا بفتح الأبواب أمام اللاجئين

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:05 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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عرفة البنداري
هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أوروبا بفتح الأبواب أمام اللاجئين للوصول إلى هناك.

وقال أردوغان، اليوم الخميس، إنه سيتعين على تركيا أن تفتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الرئيس التركي: "يوجد 4 ملايين لاجئ في تركيا، عدد كبير منهم يمكنهم الهجرة إلى أوروبا، والخطوة التي اتخذناها لإقامة المنطقة الآمنة لضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وأرضهم".

وتابع: "موقف الاتحاد الأوروبي من تركيا بعيد عن أن يكون بنّاء، ويجب أن لا تكون علاقاتنا معه رهينة القضايا الثنائية مع بعض الدول الأعضاء فيه".

وكشف أردوغان أن "تركيا تمكنت من منع 76 ألف شخص من 151 دولة إليها ضمن جهود مكافحة الإرهاب بينهم منتمون لـ"داعش".
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