روسيا وسوريا تحثان المجتمع الدولي على إلزام أمريكا بسحب قواتها من سوريا

دعت روسيا وسوريا، المجتمع الدولي إلى الضغط على الولايات المتحدة لإجبارها على إخراج قواتها المحتلة بالكامل من سوريا.



وأفاد بيان مشترك لمقرري التنسيق المشترك الروسي السوري بأن "الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة وحلفائها على أراضي دولة ذات سيادة، يتعارض واستعادة سيطرة الحكومة الشرعية (السورية) على كامل أراضي البلاد، ويعد عاملا رئيسيا مزعزعا للاستقرار في سوريا".



وحثت الدولتان، المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على الولايات المتحدة، التي تنتهك القانون الدولي من خلال احتلالها أراض سورية، وإلزامها بسحب قواتها المحتلة بالكامل، من سوريا ذات السيادة، وفقا لما أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري، إلا أنه أكد بقاء قسم منها في سوريا، بهدف "حماية" حقول النفط في البلاد.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية - في وقت سابق - أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، من أجل منع إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) من الوصول إلى حقول النفط، موضحة أن واشنطن تدرس كيفية نقل القوات في تلك المنطقة، لتعزيز حماية النفط السوري، وهو ما يتعارض مع إعلان ترامب قبل شهور، بأنه قضى على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.