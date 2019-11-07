Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وكالة الأنباء الاثيوبية تكشف نتائج اجتماع واشنطن حول سد النهضة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:19 م
اجتماع واشنطن حول
اجتماع واشنطن حول سد النهضة
Advertisements
شريف سيد
أكدت وكالة الأنباء الاثيوبية عن توصل كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى توافق في الآراء لمواصلة المناقشات الفنية الثلاثية حول سد النهضة، خلال المباحثات التي تمت في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن الدول الثلاث توصلت إلى الاتفاق عقب الاجتماع الذي استضافه يوم أمس الاربعاء وزير الخارجية الأمريكي ورئيس البنك الدولي في واشنطن.

ووفقا للبيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع: "أكد وزراء خارجية مصر والسودان واثيوبيا التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن سد وتشغيل سد النهضة الإثيوبية".

وقال أيضًا إن الدول الثلاث وافقت أيضًا على إنشاء عملية واضحة للوفاء بهذا الالتزام وفقًا لإعلان المبادئ لعام 2015.

واتفقوا على عقد أربعة اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه بحضور البنك الدولي والولايات المتحدة كمراقبين.

كما وافق الوزراء أيضًا على العمل من أجل استكمال الاتفاقية بحلول 15 يناير 2020 وسيحضر اجتماعين في واشنطن يومي 9 ديسمبر و 13 يناير 2020 لتقييم ودعم التقدم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رافعًا لواء الانضباط.. حسام البدري يتمسك بقراره ضد لاعبي بيراميدز

شاهد.. انهيار انجى سلامة خطيبة الفنان هيثم احمد زكى فى جنازته

وفاة هيثم أحمد زكي.. التحقيقات: العثور على مكملات غذائية بشقته

شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

بعد وفاة هيثم أحمد زكي| 10 كوارث تفعلها المكملات الغذائية بجسمك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به

نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى