وكالة الأنباء الاثيوبية تكشف نتائج اجتماع واشنطن حول سد النهضة

أكدت وكالة الأنباء الاثيوبية عن توصل كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى توافق في الآراء لمواصلة المناقشات الفنية الثلاثية حول سد النهضة، خلال المباحثات التي تمت في الولايات المتحدة.



وقالت الوكالة إن الدول الثلاث توصلت إلى الاتفاق عقب الاجتماع الذي استضافه يوم أمس الاربعاء وزير الخارجية الأمريكي ورئيس البنك الدولي في واشنطن.



ووفقا للبيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع: "أكد وزراء خارجية مصر والسودان واثيوبيا التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن سد وتشغيل سد النهضة الإثيوبية".



وقال أيضًا إن الدول الثلاث وافقت أيضًا على إنشاء عملية واضحة للوفاء بهذا الالتزام وفقًا لإعلان المبادئ لعام 2015.



واتفقوا على عقد أربعة اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه بحضور البنك الدولي والولايات المتحدة كمراقبين.



كما وافق الوزراء أيضًا على العمل من أجل استكمال الاتفاقية بحلول 15 يناير 2020 وسيحضر اجتماعين في واشنطن يومي 9 ديسمبر و 13 يناير 2020 لتقييم ودعم التقدم.

