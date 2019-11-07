يواصل الهبوط.. انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها

سجلت أسعار الذهب تباينا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بين انخفاض وارتفاع ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 20 جنيها بنهاية تعاملات الأسبوع اليوم الخميس مسجلا مستوى 668 جنيها.



بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 يوم الأحد أول تعاملات الأسبوع المنقضي سعر 689 جنيها ثم تراجع 5 جنيهات مسجلا 684 جنيها يوم الأثنين.



وواصل الذهب انخفاضه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 673 جنيها يوم الثلاثاء الماضي و677 جنيها أمس الأربعاء و668 جنيها اليوم الخميس.



وشهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة جنيهين، اليوم الخميس مسجلا 668 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



ويـأتى التراجع نتيجة انخفاض سعر الأوقية إلى 1486 دولارا، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة، وهو ما يفسر هبوط المعدن النفيس في مصر.



وسجل جرام الذهب من عيار 18 مستوى 572 جنيها، وبلغ سعر عيار 21 ما قيمته 668 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 ما قيمته 763 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5364 جنيها.