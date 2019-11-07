ذبائح للفقراء وحلقات ذكر.. طقوس أسوانية خاصة للاحتفال بالمولد النبوي.. صور

أجواء احتفالية كبيرة وطقوس وعادات وتقاليد متوارثة، تشهدها مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان خلال هذه الأيام للاحتفال بالمولد النبوى الشريف احتفاءً بمولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم .



وفى هذا الإطار رصد " صدى البلد " مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف لإحياء هذه الذكرى الغالية وإحياء لياليها ، والتفريج عن البسطاء ومحدودى الدخل بتوفير وجبات الطعام المطهية لهم ليسعد الجميع ويفرح بهذه المناسبة ، وخاصة فى ظل تسابق أهل الخير ورجال الأعمال لتنظيم سرادقات للاحتفال بذكرى مولد الحبيب المصطفى .



وينظم أبناء الأشراف الأدارسة بمركز دراو احتفالات خاصة منذ بداية شهر ربيع الأول ، ويتم ذبح الذبائح وتقديم الوجبات للمترددين على سرادقات الاحتفال ، بجانب تقديم المشروبات الساخنة من الشاى والزنجبيل واليانسون وغيرها .



كما تقوم قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو بإحياء ليالى الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف حيث يقوم العشرات من المريدين وأتباع الطرق الصوفية بالمشاركة فى هذه الاحتفالات التى يقوم بإحيائها كبار المنشدين من المداحين أمثال الشيخ ياسين التهامى .



ونجد أن أهالى القرية يحرصون سنويًا على المشاركة فى هذه الاحتفالات داخل ساحة الرسول الأعظم بالقرية والتى يزيد عمرها عن 30 سنة مضت ، ويحضرها كوكبة من القراء والعلماء والمنشدين فى الصعيد والوجه البحرى، وتستمر هذه الليالى على مدار 11 ليلة تبدأ من أول ليلة فى شهر ربيع الأول وتكون مخصصة للقرآن الكريم يحضرها كبار القراء فى الصعيد، وتستمر الاحتفالات حتى الليلة الحادية عشرة يتخللها ابتهالات ومديح وذكر.



وتختتم الاحتفالات بدورة المولد النبوى وهى مسيرة احتفالية كبيرة يشهدها أهالى القرية والقرى المجاورة، وتقدم خلال الليالى الذبائح والوجبات والمشروبات لكافة الضيوف والوافدين على الاحتفال، ويقوم أكثر من 100 شخص فى خدمة ضيوف المولد القادمين من شتى محافظات الصعيد والقاهرة والوجه البحرى، والذين يتوافدون على اللقاء محبة فى إحياء مولد المصطفى ليس بينهم مصلحة.



كما يتم المشاركة فى احتفالات المولد النبوى بأسوان من خلال إلقاء الدروس والندوات الدينية للرجال والسيدات بالقرى والنجوع، ويذكرهم بالسنة النبوية ويتلقى بعض الأسئلة والاستفسار حول بعض الموضوعات المعاصرة ، وأن الناس فى حبها للرسول أصناف وأنواع فمنهم من يرى أنه لو قام باحتفال أو إحياء سنة من سنن المصطفى فهو احتفاء بمولده، فكل واحد على قدر حبه واستطاعته ، وأن الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول هو احتفال شرعى لا حرج فيه .



وبالتوازى مع ذلك تحرص جمعيات تنمية المجتمع بأسوان بالمشاركة فى إحياء ليالى الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف من خلال تنظيم العديد من الأنشطة المتنوعة والتى تشمل مسابقات حفظ القرآن الكريم والمسابقات الدينية ومسابقات رياضية وثقافية للمراحل العمرية المختلفة من الشباب والأطفال والسيدات ، ويتم تخصيص جوائز مادية وعينية يتم تسليمها للفائزين بالمراكز المتقدمة .



وفى نفس الوقت نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى بفرع ثقافة أسوان حيث نظمت الثقافة العامة حفلًا فنيًا على مسرح قصر ثقافة أسوان بحضور رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث، رئيس إقليم جنوب الصعيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان .



وتضمن الحفل: قرآن كريم، محاضرة "ولدى الهدى" ألقاها الشيخ حسن عبد السيد وتحدث قائلا: يحتفل المسلمون بالمولد النبوي في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي ، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويقدم فيها الطعام والحلوى مثل حلاوة المولد .