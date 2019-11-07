شريف الدسوقي: مريت بأزمات كثيرة وأصريت على إظهار موهبتي.. فيديو





مضيفا:" جميع أساتذتي يرشحوني من أجل تهيئة مُدرب لتدريب وقيادة موهبة وإظهارها في التمثيل".



وأضاف شريف الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد": " لدي كوادر بشرية تحقق نجاحات كبيرة ويعملون على استخدام الفن في الحياة، وأقوم بمزج بين التنمية البشرية والعلاج النفسى بالتمثيل والفن وكان أمرا فعالا لأقصى درجة".



وتابع شريف الدسوقي: "مريت في حياتي بأزمات كثيرة ولكنني تحملتها لأنني كان لدي إصرار لإظهار موهبتي".

قال الفنان شريف الدسوقي، إنه يقوم بتدريس التمثيل بدون دراسة وذلك نتاج خبرة كونها من فترة تربيته في بيئة فنية.