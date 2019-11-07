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شريف الدسوقي: مريت بأزمات كثيرة وأصريت على إظهار موهبتي.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:55 م
شريف الدسوقي
شريف الدسوقي
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هاني حسين
قال الفنان شريف الدسوقي، إنه يقوم بتدريس التمثيل بدون دراسة وذلك نتاج خبرة كونها من فترة تربيته في بيئة فنية.

مضيفا:" جميع أساتذتي يرشحوني من أجل تهيئة مُدرب لتدريب وقيادة موهبة وإظهارها في التمثيل".

وأضاف شريف الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد": " لدي كوادر بشرية تحقق نجاحات كبيرة ويعملون على استخدام الفن في الحياة، وأقوم بمزج بين التنمية البشرية والعلاج النفسى بالتمثيل والفن وكان أمرا فعالا لأقصى درجة".

وتابع شريف الدسوقي: "مريت في حياتي بأزمات كثيرة ولكنني تحملتها لأنني كان لدي إصرار لإظهار موهبتي".
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