أبرزهم سيد رجب.. الدسوقي: هؤلاء خريجو مدرسة الحكي في مصر.. فيديو

قال الفنان شريف الدسوقي، إن فكرة الحكي متواجدة في مصر منذ 1930 مع بداية الإستماع إلى السيرة الهلالية، مضيفا: "الخال عبد الرحمن الأبنودي بدأ في شرح مجموعة من الحكايات".



وأضاف شريف الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "نحن نستخدم الحكي في حياتنا أكثر من التمثيل، ونستخدم الحكي للتعرف على كافة المشاكل والأزمات وتوطيد العلاقات بين الأفراد".



وتابع شريف الدسوقي: "الفنان سيد رجب أحد من من لديه تلك الملكة في مصر وهناك أسماء فنانين في مصر هم نتاج فكرة ورشة الحكي ومنهم عبلة كامل وخالد الصاوي، والحكي مهم جدا للممثل".

