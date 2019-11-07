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توك شو

أبرزهم سيد رجب.. الدسوقي: هؤلاء خريجو مدرسة الحكي في مصر.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:55 م
شريف الدسوقي
شريف الدسوقي
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هاني حسين
قال الفنان شريف الدسوقي، إن فكرة الحكي متواجدة في مصر منذ 1930 مع بداية الإستماع إلى السيرة الهلالية، مضيفا: "الخال عبد الرحمن الأبنودي بدأ في شرح مجموعة من الحكايات".

وأضاف شريف الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "نحن نستخدم الحكي في حياتنا أكثر من التمثيل، ونستخدم الحكي للتعرف على كافة المشاكل والأزمات وتوطيد العلاقات بين الأفراد".

وتابع شريف الدسوقي: "الفنان سيد رجب أحد من من لديه تلك الملكة في مصر وهناك أسماء فنانين في مصر هم نتاج فكرة ورشة الحكي ومنهم عبلة كامل وخالد الصاوي، والحكي مهم جدا للممثل".
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