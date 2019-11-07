أبرزهم سيد رجب.. الدسوقي: هؤلاء خريجو مدرسة الحكي في مصر.. فيديو

قال الفنان شريف الدسوقي، إن فكرة الحكي متواجدة في مصر منذ 1930 مع بداية الإستماع إلى السيرة الهلالية، مضيفا: "الخال عبد الرحمن الأبنودي بدأ في شرح مجموعة من الحكايات".
وأضاف شريف الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "نحن نستخدم الحكي في حياتنا أكثر من التمثيل، ونستخدم الحكي للتعرف على كافة المشاكل والأزمات وتوطيد العلاقات بين الأفراد".
وتابع شريف الدسوقي: "الفنان سيد رجب أحد من من لديه تلك الملكة في مصر وهناك أسماء فنانين في مصر هم نتاج فكرة ورشة الحكي ومنهم عبلة كامل وخالد الصاوي، والحكي مهم جدا للممثل".
وأضاف شريف الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "نحن نستخدم الحكي في حياتنا أكثر من التمثيل، ونستخدم الحكي للتعرف على كافة المشاكل والأزمات وتوطيد العلاقات بين الأفراد".
وتابع شريف الدسوقي: "الفنان سيد رجب أحد من من لديه تلك الملكة في مصر وهناك أسماء فنانين في مصر هم نتاج فكرة ورشة الحكي ومنهم عبلة كامل وخالد الصاوي، والحكي مهم جدا للممثل".