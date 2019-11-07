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أخبار البلد

غادة والى تتابع صرف معاشات نوفمبر المحولة على البريد وبنك ناصر

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:01 م
غادة والى وزيرة التضامن
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمد عبد المنعم
تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام صرف معاشات شهر نوفمبر للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتى بدء اليوم الخميس صرفها بقيمة 6.14 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف.

وكذلك بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه ،والتى تقرر تقديم صرفها ليصبح اليوم الخميس السابع من نوفمبر بدلًا من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف .

وقد استعرضت والى تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات صندوقي التامينات الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر نوفمبر على مدى ساعات اليوم والتي اشارت الى انتظام عمليات صرف المعاشات حيث وجهت والى باتخاذ اللازم نحو التيسير على اصحاب المعاشات.

و اشارت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى الى ان تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم .
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