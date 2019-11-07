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منوعات

على غرار The vow.. رجل يؤلف كتابا لزوجته بعد فقدان ذاكرتها.. صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:12 م
رجل يساعد زوجته لاستعادة
رجل يساعد زوجته لاستعادة ذاكرتها
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قسم المنوعات
"The vow" أو "العهد" لم يكن مجرد فيلم يعرض على شاشة السينما يحكي قصة واقعية ثم انتهى الأمر على ذلك، حيث يعتقد البعض أن مثل هذه الرومانسية عفا عليها الزمن الآن ولن تتواجد مرة أخرى، لكن عليك أن تصدق الآن بأنها حقيقية بالفعل وتحدث لكن ربما لم يحالفك الحظ بعد.

فجملة "الحب وحده لا يكفي" جملة ليست في قاموس صاحب الـ38 عامًا ستيف كورتو، الذي لم يأبه بفقدان زوجته ذاكرتها، محاولًا بكل الطرق مساعدتها لتتذكر قصة حبهما، وهو ما نجح به بالفعل، واستعادة جزء منها، حسبما صرح كورتو في برنامج "هذا الصباح" البريطاني.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضح ستيف أن زوجته كامري كورتو، البالغة من العمر 31 عامًا، عانت من ضعف في الذاكرة عام 2012 نتيجة تشخيص خاطئ أثناء حملها وإصابتها بسكتة دماغية في الأسبوع الـ33 من الحمل، الأمر الذي جعلها تلد قبل الموعد المحدد لها.

وعقب الولادة وجدت كامري نفسها لا تتذكر زوجها ولا أهلها ولا حتى ولادة طفلها، وقال كورتو بعد ولادة نجله "جافن" الذي يبلغ الآن 7 أعوام، "إن هذه اللحظة كانت أسوء وأسعد لحظة في حياته"، مضيفا "كان عليّ أن أبدأ حياتي من أول وجديد وأصبحت أقوم بواجبات الأم والأب".

وأشار ستيف إلى أن كامري لم تقدر على حمل ابنهما إلا بعد مرور ثلاثين يومًا من الولادة، مؤكدا أنه بعد مرور 7 سنوات أصبحا ينعمان بحياة هادئة بعد التطور الملحوظ لزوجته في استعادة بعض من ذاكراتها.

ومن جانبها، قالت كورتو: "إنها ممتنة لزوجها ولكل ما فعله من أجلها"، معربة عن سعادتها بشأن الكتاب الذي ألفه عنهما باسم "لكن الآن أعلم إني أحبك" والذي ساعدها كثيرًا طوال رحلة علاجها.
على غرار The vow.. رجل يؤلف كتابا لزوجته بعد فقدان ذاكرتها.. صور
على غرار The vow.. رجل يؤلف كتابا لزوجته بعد فقدان ذاكرتها.. صور
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