مدرب منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين وضعاف البصر: جاهزون لبطولة العالم

أكد الدكتور خالد عبادة المدير الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال للمكفوفين وضعاف البصر، أن المنتخب جاهز بشكل جيد لبطولة العالم المقبلة التي سوف تقام في مصر خلال الفترة ما بين 15 إلى 22 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن اللاعبين يعلمون جيدًا مدى الاهتمام بهذة البطولة الكبرى في مختلف دول العالم.



وأضاف عبادة: "سعيد بتنظيم بطولة العالم للعام الثاني على التوالي وتنظيم بطولة إفريقيا للمرة الأولي في تاريخها".



وتابع: "أشكر مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور أحمد عوين ومجلسه على مساندتهم للمنتخب وتوفير كافة طلبات اللاعبين والجهاز الفني".



واستطرد: "العام الماضي كانت أول مشاركة لنا في البطولة، شاركنا بعدد ١٠ لاعبين (٦ رجال و ٤ سيدات)، وحققنا المركز الثالث سيدات والخامس رجال".



وأضاف:" هذا العام اخترنا عدد ٢٣ لاعبا ( ١٣ رجال و ١٠ سيدات) للمشاركة في البطولة، وأتحدى العالم كله بمنتخب مصر هذا العام".



واختتم: "المنتخب دخل معسكر مفتوح في المركز الأوليمبي بالمعادي منذ منتصف أغسطس وسوف يستمر هذا المعسكر حتى بداية البطولة، واللاعبين يتدربون بأفضل الإمكانيات المتاحة في مصر حاليًا تجهيزا لتحقيق نتائج إيجابية خلال بطولتي العالم وإفريقيا".