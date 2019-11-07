نجوم أولمبيا يواصلون الإبداع ببطولات الجمهورية للجمباز

لا تزال أكاديمية أولمبيا للجمباز تواصل نتائجها المميزة بمختلف البطولات التى ينظهما الاتحاد المصري للجمباز فى الفترة الحالية .



ونجح نجوم أولمبيا للجمباز خلال المشاكرة فى بطولات الجمهورية فى تحقيق 49 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية للرجال تحت سن 7 سنوات بجانب تحقيق 28 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية و2 برونزية لـ أنسات تحت سن 7 سنوات .



وواصل نجون أولمبيا التألق ونجح الرجال تحت سن 8 سنوات فى تحقيق22 ميدالية ذهبية وفى سن 9 سنوات تم تحقيق 10 ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة، جبانب ميدالية فضية لرجال تحت سن 11 سنة وحقق رجال تحت سن 10 سنوات 6 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية .



وتضم أكاديمية أولمبيا عدد من المدربين أصحاب المتسويات الفنية الجيدة للغاية وعلى رأسهم أحمد عبدالعزيز و أحمد محمد الجعفرى ومحمود عبدالعزيز .