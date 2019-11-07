Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجوم أولمبيا يواصلون الإبداع ببطولات الجمهورية للجمباز

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:17 م
نجوم أولمبيا
نجوم أولمبيا
Advertisements
قسم الرياضة
لا تزال أكاديمية أولمبيا للجمباز تواصل نتائجها المميزة بمختلف البطولات التى ينظهما الاتحاد المصري للجمباز فى الفترة الحالية .

ونجح نجوم أولمبيا للجمباز خلال المشاكرة فى بطولات الجمهورية فى تحقيق 49 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية للرجال تحت سن 7 سنوات بجانب تحقيق 28 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية و2 برونزية لـ أنسات تحت سن 7 سنوات .

وواصل نجون أولمبيا التألق ونجح الرجال تحت سن 8 سنوات فى تحقيق22 ميدالية ذهبية وفى سن 9 سنوات تم تحقيق 10 ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة، جبانب ميدالية فضية لرجال تحت سن 11 سنة وحقق رجال تحت سن 10 سنوات 6 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية .

وتضم أكاديمية أولمبيا عدد من المدربين أصحاب المتسويات الفنية الجيدة للغاية وعلى رأسهم أحمد عبدالعزيز و أحمد محمد الجعفرى ومحمود عبدالعزيز .
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى

سموحة يرفض عرضا ضخما لضم عمر صلاح

تشكيل منتخب مصر لمواجهة ليبيريا.. زيزو أساسيا

أخبار الفن| رفض تسليم جثة هيثم أحمد زكي .. انهيار ناهد السباعي

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. تحرك عاجل من البرلمان ضد صالات الجيم

طلقني زوجي ثلاث طلقات فهل يجوز أن أتزوج على ورق حتى يتسنى لي العودة لزوجي مرة أخرى؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به

نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى