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شريف الدسوقي يوضح لماذا كان يبيت عبد الفتاح القصري في المسرح

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:22 م
عبد الفتاح القصري
عبد الفتاح القصري
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هاني حسين
قال الفنان شريف الدسوقي، إن والده الفنان الراحل عبد الفتاح القصري، كان يرفض العمل في مجال الفن والتمثيل وكان يرى أن الوسط الفني ليس له مستقبل وأن نهايات الفنانين الكوميديين الكبار مثل إسماعيل ياسين كانت غير جيدة.

وأضاف شريف الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد": " كان والدي يعتقد أن الفن ليس مربحا، وفوجئ والدي بتواجدي على المسرح وخدت علقة وضربني بالخرزانة وقال لي إحنا مش بتوع تمثيل".

وتابع شريف الدسوقي: " عبد الفتاح القصري كان بيبات في المسرح لأنه لا يملك ثمن تأجير سكن في القاهرة، والفنانة زينات صدقي في أواخر حياتها لم يطلبها احد للعمل، وعلى الرغم من ذلك كان الفنانين الكبار في حالة رضا تام"، مضيفا: "بعض الفنانين الكبار لم يملكوا ثمن وجبة لتناولها".
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