رامسي يوضح حقيقة اعتذاره لـ رونالدو عقب سرقة هدفه

اعتذر آرون رامسي لاعب خط وسط يوفنتوس إلى زميله في الفريق كريستيانو رونالدو بعدما حرمه من تسجيل هدف في شباك لوكوموتيف موسكو وأحرزه هو بدلا منه.



وكان رونالدو سدد كرة قوية من ركلة حرة فشل حارس الفريق الروسي في تشتيتها لتمر من بين قدميه تجاه الشباك، ولكن رامسي سدد الكرة ليسجل الهدف باسمه.



وقال رامسي: "اعتقدت أن الحارس أقرب للكرة مني وأنه سيشتتها لو لم أسددها، رغبتي كانت التأكد من أن الكرة ستعبر الخط، لقد اعتذرت لكريستيانو".



وعن التأهل لدور الـ16 رسميا قال رامسي: "مازال لدينا بعض العمل الهام فيجب أن ننُهي المجموعات في الصدارة ولكن نحن سعداء بالتأهل بكل تأكيد".



ويتصدر يوفنتوس المجموعة الرابعة بـ10 نقاط يليه أتليتكو مدريد بثلاث نقاط ثم باير ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو بثلاث نقاط لكل منهما.