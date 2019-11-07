وليد صلاح الدين: قرار حسام البدري باستبعاد لاعبي بيراميدز غير موفق

أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، أن الأفضل عودة لاعبي بيراميدز إلى معسكر منتخب مصر، الذي يستعد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.



وأضاف صلاح الدين خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وليبيريا، اليوم: "الأفضل عودة لاعبي بيراميدز، والجانبين أخطأوا ولكن نحن نعاقب منتخب مصر، واللاعبون ليس لهم ذنب".



ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، والتي ستقام يومي 14 و 18 من نوفمبر الجاري.