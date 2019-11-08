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موسم الخير.. الغردقة تحصد المركز الثاني عالميا لاستقبال السياح الألمان بعد التفوق على مدينة انطاليا التركية.. وخبير سياحي: هذا هو السبب

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:07 ص
الغردقة
الغردقة
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إبراهيم جادالله
الغردقة تحصد المركز الثاني عالميًا في الساية الألمانية بزيادة 11.7%
خبير سياحي:
توقع أن يتخطى عدد السياح الألمان نهاية الموسم الجاري مليون و800 ألف
نتاج حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة
انخفاض أسعار الغرف الفندقية والطيران وتنوع برامج المنتجعات السياحية أبرز الأسباب



حصلت مدينة الغردقة على المركز الثاني عالميًا، بزيادة بنسبة 11.7%، في نتائج الحجز للسوق الألمانية، في أكتوبر وفقا لما نشرته شركة "MIMC" للعلاقات العامة، والدعاية السياحية بألمانيا، ودول الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على "فيسبوك" الأمر الذى بدا مبشرا بموسم شتوى قوى.

حيث تعد مدينة الغردقة من المدن السياحية التى يقبل عليها السياح الأوروبين بشكل كبير، وفي الآوان الأخيرة شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ارتفاعا ملحوظا في الحركة السياحية الألمانية رغم التراجع الذى كان في إجمالي الحجوزات بالسوق الألماني بنسبة 3.7-%؜، كما تراجعت نسبة الحجوزات لمرسي علم بنسبة 26.8- % وسجلت المركز ال9.

واكد الخبير السياحي عصام علي ان طلب السياح الألمان علي مدينة الغردقة ارتفع بنسبة 11.7 % خلال شهر أكتوبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 حيث احتلت الغردقة المركز الثاني بينما جاءت مدينة انطاليا التركية في المركز الاول في الحجوزات خلال تلك الفترة.

وأضاف الخبير السياحي، أنه من المتوقع أن يتخطى عدد السياح الألمان داخل مصر بنهاية الموسم السياحي الجاري المليون و800 ألف سائح ألماني نتيجة زيادة طلب السياح الألمان علي زيارة منتجعات مصر السياحية خلال 2019.

وأوضح أن سوق السياحة الالمانية مازالت متصدرة المشهد السياحي في مصر خاصة ان السياح الألمان سجلوا المركز الاول توافدوا علي مصر خلال 2018 مقارنة بباقي الجنسيات الاخرى بعد ان سجلوا مليون و700 ألف سائح خلال العام نفسه علي خلفية حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها مصر خلال الفترة الاخيرة وانخفاض أسعار الغرف الفندقية والطيران وتنوع برامج المنتجعات السياحية في الغردقة ومرسي علم وشرم الشيخ.
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