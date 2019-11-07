د.هشام فهمي‎ يكتب: المجالس المحلية مدرسة لاكتشاف القيادات الشابة



كل هذه الاطروحات وغيرها من شأنها ان تؤتي ثمارها في ملف تمكين الشباب وبعد التأكيد علي اهمية توحيد النتائج وكلنا يعلم ما يمر به ملف تمكين الشباب من صعوبات ومن افتقاد للمساحة المشتركة التي يجب ان يجتمع فيها الكل من كافة الاطياف والفرق والمجموعات.. لذلك فإن مناشدتنا المستمرة بإتمام انتخابات المجالس المحلية لم يكن من فراغ وإنما غاية القول فيه هو خلق القضبان التي سوف يسير عليها الشباب حتي يكتسبوا المهارات وتبدأ تظهر معالم شخصيتهم ومدي قدرتها علي الاشراف والرقابة والمتابعة وكتابة التقارير وغيرها من الامور التي تحتاج الي واقع عملي لتعلمها ولا يكفي معها المحاضرات النظرية.



ورسالتي الي الحكومة أقول لكم- كما قلت للمشككين في اجراء الانتخابات المحلية- ان القلق من اجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية ليس في محله لان الشعب المصري- القائد والمعلم- هو المنوط به الاختيار وهو القادر بلا ادني شك علي فرز كافة الاطياف لاختيار الاشخاص اصحاب الثوب الابيض والابتعاد عن من يريد تعطيل مسيرة التقدم في البلاد ...حمى الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.



‬مما لا شك فيه ان اكتشاف القيادات الشابة يعد من الامور الهامة التي تسعي القيادة السياسية من وقت توليها شئون البلاد، في وضع السياسات والمناهج والطرق المختلفة حتي تتمكن من تحصيل مرادها واقتناص الشباب المؤهلين علميًا وعمليًا، وبالتالي نكون قد وضعنا لبنة في ملف تمكين الشباب، ولذلك فإن التركيز علي اجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية في موعدها قبل نهاية ٢٠٢٠ كما وعد السيد الرئيس يعد من أهم الطرق الدستورية المتاحة امامنا الان حتي يتم استقطاب القيادات الشابه الي الواقع لتدلو بدلوها في الميدان، ولأن المجالس الشعبية المحلية هي المدرسة الطبيعية والحقيقة لما لها من اهمية وارتباط بالشارع والمواطن المصري في اشباع احتياجاتهم اليومية وقضاء حوائجهم لذلك فان الاعتماد عليها في اظهار الشباب صاحب الرؤية والخيال سوف يقصر الطريق في خلق قيادات شابة رشيدة وواعية، ومن ثم تكون المجالس المحلية بالإضافة الي المبادرات التي تهتم بملف تمكين الشباب مثل مبادرة السيد رئيس الجمهورية ومبادرة بعض الوزارات والمجتمع المدني كلها تصب في نفس المضمار ونبتعد عن التشتت و يمكن لنا ان نبني عليها مع التأكيد علي دعم دور الاحزاب السياسية والذي حتي تاريخه مازال مفتقدا.