أمريكا تخصص مكافأة 10 ملايين دولار للعثور على أخطر إرهابيين في القاعدة

وقال مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسي مايكل إيفانوف، إن الوزارة تعلن عما يصل إلى ستة ملايين دولار مقابل معلومات عن سعد بن عاطف العولقي وما يصل إلى أربعة ملايين نظير معلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوصي اللذين قال إنهما شجعا على تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.





وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت في وقت سابق، عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مقابل الحصول على معلومات تساهم في استعادة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران عام 2007.