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أخبار العالم

رويترز: رئيس البرلمان اللبناني يصر على تشكيل الحريري للحكومة الجديدة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:27 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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شريف سيد
كشفت وكالة رويترز للأنباء، عن إصرار رئيس البرلمان اللبناني على ترشيح رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة.

وجاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع الحريري بالرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي.

وكشفت مصادر عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، مع استمرار التظاهرات في الشارع اللبناني.

ونقلت فضائية "أو تي في" اللبنانية عن مصادر قولها إن أجواء اللقاء كانت إيجابية، حيث تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وكذلك الوضع المصرفي والمالي.

كما اتفق الطرفان على الإبقاء على التشاور بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، في ظل الظروف الضاغطة والدقيقة التي تمر بها البلاد.
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