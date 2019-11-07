علاقات تاريخية من التعاون.. مصر والبحرين.. زيارات رئاسية متبادلة دعمت العلاقات الثنائية بين الأشقاء.. و160.35 مليون دولار حجم التبادل التجاري

زيارات رئاسية متبادلة دعمت العلاقات الثنائية بين الدولتين

البحرين دعمت مصر في ثورتها في 30 يونيو

6 قضايا وحدت الدولتين سياسيًا



وتعد العلاقات المصرية البحرينية واحدة من العلاقات النموذجية بين دولتين عربيتين، فكلتا الدولتين لا تألو جهدًا في دعم الأخرى، وهناك العديد من الرؤى المشتركة بين الدولتين تجاه العديد من القضايا العربية في المنطقة، وليس أدل على نموذجية العلاقات بين الدولتين من الزيارات الرئاسية المتبادلة.



واعتاد العاهل البحريني، على مشاركة مصر في جميع مناسباتها الهامة، فقد حضر حفل تنصيب الرئيس السيسي، وشارك في حفل افتتاح قناة السويس، ومؤتمر مصر الاقتصادي لدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك المشاركة في القمة العربية التي ترأستها مصر في دورتها الأخيرة، بمجمل عدد زيارات بلغ 4 زيارات في 6 سنوات.



كما قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة البحرين 3 مرات تفاصيلها في أكتوبر 2015، ومايو 2017 وأغسطس 2018.



الدولتان يقفان على أرض صلبة من حيث دعم العلاقات الثنائية وتوطيدها، والاتفاق وتوحيد الرؤى تجاه عدد من القضايا العربية والقضايا المشتعلة في الشرق الأوسط، وكان أبرزها مكافحة الإرهاب، حيث شكل الثنائي بجانب المملكة العربية السعودية والإمارات جبهة لمحاربة الدول الداعمة للإرهاب في الشرق الأوسط ممثلة في قطر.



إلى جانب العديد من القضايا السياسية الأخرى وعلى رأسها ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والتعامل في هذه القضية وفق معايير موحدة تطبق على الجميع دون استثناء، والقضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



الحفاظ على المنطقة



كما تعمل الدولتان بشكل دءوب من أجل الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله السياسي وعروبته ووحدة وسلامة أراضيه، والأمر ذاته في الأزمة السورية، فالدولتان تؤيدان ضرورة الحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها، وأن الحل الأمثل للأزمة هو الحل السياسي وليس العسكري، كما يدعمان الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأمور في إقليم دارفور وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المطلوب لحكومة السودان لتعزيز قدرتها على مواجهة الأوضاع في الإقليم.



تعاون اقتصادي



أما على المستوى الاقتصادي فالدولتان يجمعهما اتفاق تبادل تجاري تم توقيعه عام 1982، حيث وُقعت اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية.



ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين 160.35 مليون دولار وفق إحصاءات عام 2016، حيث تقوم مصر بتصدير لمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأثاث والقطن والسيراميك والحديد والآلات والمعدات إلى البحرين، فيما تستورد منها الزيوت النفطية ومنتجات بلاستيكية والالمنيوم ومصنوعاته ومستحضرات التنظيف والحديد والصلب.



كما تحتل البحرين المرتبة رقم 14 في قائمة الدول المالكة لعدد من الاستثمارات في مصر.



كما يجمع الدولتين بروتوكول تعاون لتوثيق التراث الحضاري والثقافي يهدف إلى العناية بالتراث الحضاري العربي والإسلامي والثقافي.



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وصرح السفير بسام راضي أن زيارة ضيف مصر الكريم تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من أواصر أخوة ومودة.