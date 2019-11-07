Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول ظهور لـ قاتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي في محاولة الانقلاب الفاشلة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:39 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قال موقع "ezega" الإثيوبي، اليوم الخميس، إن المتهم الرئيسي بقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي بالتزامن مع محاولة الانقلاب الفاشلة، ظهر لأول مرة أمام المحكمة.

وأشار الموقع إلى أن العريف ميسافينت تيجابو، المتهم بقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي الراحل، سيري ميكونين، تعافى من إصابته بعيار ناري، ومثل أمام المحكمة.

وأوضح أن ميسافينت، الذي كان الحارس الشخصي لرئيس أركان الجيش الإثيوبي الراحل، كان دخل وحدة العناية المركزة في مستشفى "بلاك لايون" بعد أن أُصيب بالرصاص وجُرح أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة التي أسفرت عن مقتل الجنرال سيري ميكونين والجنرال متقاعد غزاي أبرا في 22 يونيو من العام الجاري.

واتهمت السلطات الحكومية، بما في ذلك رئيس الوزراء، آبي أحمد، العريف ميسافينت تيجابو علانية بقتل الجنرالات الذين كانوا في الخدمة.

ووقع الانقلاب في بلدة باهر دار، عاصمة ولاية أمهرة الإقليمية، وقتل فيها رئيس حكومة أمهرة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رشا مهدي عن وفاة هيثم أحمد زكي: ربنا سخر الوطن العربي كله يدعو له

أول ظهور لـ قاتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي في محاولة الانقلاب الفاشلة

تسببت في وفاة هيثم أحمد زكي ..10 معلومات صادمة عن مقويات العضلات

عاش وحيدا.. من يرث أموال هيثم أحمد زكى؟

تسبب الموت المفاجئ.. جمال شعبان يحذر من هذه الأدوية

شاهد.. انهيار انجى سلامة خطيبة الفنان هيثم احمد زكى فى جنازته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بعد ولادة طفلها ميتًا.. أم تواجه اتهامًا بالقتل

شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به

نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون