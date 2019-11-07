أول ظهور لـ قاتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي في محاولة الانقلاب الفاشلة

قال موقع "ezega" الإثيوبي، اليوم الخميس، إن المتهم الرئيسي بقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي بالتزامن مع محاولة الانقلاب الفاشلة، ظهر لأول مرة أمام المحكمة.



وأشار الموقع إلى أن العريف ميسافينت تيجابو، المتهم بقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي الراحل، سيري ميكونين، تعافى من إصابته بعيار ناري، ومثل أمام المحكمة.



وأوضح أن ميسافينت، الذي كان الحارس الشخصي لرئيس أركان الجيش الإثيوبي الراحل، كان دخل وحدة العناية المركزة في مستشفى "بلاك لايون" بعد أن أُصيب بالرصاص وجُرح أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة التي أسفرت عن مقتل الجنرال سيري ميكونين والجنرال متقاعد غزاي أبرا في 22 يونيو من العام الجاري.



واتهمت السلطات الحكومية، بما في ذلك رئيس الوزراء، آبي أحمد، العريف ميسافينت تيجابو علانية بقتل الجنرالات الذين كانوا في الخدمة.



ووقع الانقلاب في بلدة باهر دار، عاصمة ولاية أمهرة الإقليمية، وقتل فيها رئيس حكومة أمهرة.

