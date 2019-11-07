بعد وفاة هيثم أحمد زكي .. 10 كوارث تسببها المكملات الغذائية .. تصيب بالفشل الكلوي وتليف الكبد .. و5 بدائل طبيعية لتقوية العضلات أبرزها البيض والسلمون





أضرار المكملات الغذائية







خطورة المكملات الغذائية على الكلى والكبد







بدائل طبيعية للمكملات الغذائية





1- البيض



أكدت دراسة أن تناول البيض بعد ممارسة الرياضة، يساعد على تقوية العضلات وبنائها 40% .



2- سمك السلمون :



وهي يحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3، وهو عنصر مهم في بناء وتقوية العضلات .



3- فول الصويا :



وهو مصدر جيد للبروتين، ويحتوي على مجموعة كبيرة من الأحماض الأمينية.



4- الزبادي :



وهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم المطلوب لتقوية و بناء العضلات، كما أن الكالسيوم يعمل على الحد من تقلصات العضلات .



5- الثوم :



رغم رائحته الكريهة، إلا أنه يزيد من هرمون التستوستيرون وانخفاض الكورتيزول نتيجة احتوائه على مادة الأليسين.



كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد عن مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي حيث تم العثور على مكملات غذائية كان يتناولها الفنان أثناء التمرين، وقد تبين وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم العثور عليه متوفى بمنزله.واعتاد الكثير من الشباب على تناول المكملات الغذائية لبناء العضلات مع ممارسة الرياضة، إلا أنها عادة خطيرة وتسبب كوارث صحية بكافة أنحاء الجسم وقد تؤدي إلى الوفاة بشكل مفاجئ، والبعض الآخر يتناولونها ضمن النظام الغذائي لخسارة الوزن، أو علاج مشكلة الضعف الجنسي.حسب موقع fitnessmagazine، إليك أبرز المخاطر التي يسببها تناول المكملات الغذائية لأي سبب :1- تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان2- تسبب الفشل الكلوي ومشاكل بالكبد3- ارتفاع ضغط الدم4- زيادة خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية5- تسبب مشاكل في وظائف الكبد وتتسبب في تلف الكبد6- أحيانًا تسبب المكملات الغذائية صعوبة في التنفس وسرعة ضربات القلب7- تسبب الشعور بالقيئ والغثيان وآلام البطن8- تناول المكملات الغذائية بكثرة، يسبب حساسية بالجسم بسبب احتوائها على مواد حافظة9- الإفراط في تناول المكملات الغذائية يسبب الاكتئاب10- تعمل المكملات الغذائية على تلف الخلايا العصبية بالجسم بسبب احتوائها على الاسبارتام والسكرين .ووفقا لـ موقع "هيلث" يلجأ الكثيرون إلى تكبير حجم العضلات دون ضوابط أو استشارة طبيب وتحمل تلك المكملات السم بداخلها فهي تمثل عبئا على الكلى والكبد خاصة أن الكثيرين يتعاطون جرعات عالية جدا من البروتين بشكل لا يتحمله الكلى والكبد.ووفقا لتقرير نشره موقع "هيلث" ليس هناك مشكلة فى تناول المقويات ولكن بمعايير معينة، ولا بد من وجود طبيب تغذية متخصص يحدد النسبة التى يحتاجها كل جسم فى اليوم حتى لا تسبب الفشل الكلوي.وفى المقابل يجب وفقا لخبير التغذية خالد يوسف الاعتماد على البروتينات الطبيعية من بعض الأطعمة مثل الألبان والبيض واللحوم والأسماك بجانب تناول تلك البروتينات والتى تساعد على نمو العضلات بالفعل.يمكن للشباب الذين يرغبون في تقوية عضلاتهم أن يلجأوا إلى بدائل طبيعية والتوقف عن تناول المكملات الغذائية التي دومًا ما تباع في صالات الجيم، إليك أبرز الأطعمة التي تساعد بشكل فعال على تقوية العضلات وبنائها :