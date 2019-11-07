مفاجأة .. المشاكل الأسرية تصيب بالسكتة الدماغية وألام الظهر

كشفت دراسة علمية حديثة أن التعرض لمشاكل أسرية تضر بصحة الإنسان على المدى البعيد، بشكل يفوق المشاكل الزوجية، بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية.



وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والذين توترت علاقاتهم بأفراد الأسرة، يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية وآلام الظهر والصداع.



وأوضحت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة تكساس، أن المشاكل التي تحدث في العلاقات العاطفية أو المشاكل الزوجية، لم يكن لها نفس الآثار الضارة على الصحة.



كما وجدت نتائج الدراسة، ظهور آثار المشاكل الأسرية بعد 10 سنوات من حدوثها، لكن لم تكن هناك مشاكل صحية بسبب شريك الحياة ، وأكد الباحثون القائمون على الدراسة، أن كلما زاد ضغط الأسرة ومشاكلها، زادت احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة.