نبات شهير ينسف الدهون نهائيًا

من المعتاد أن يستخدم الصبار في وصفات لنمو الشعر وتقويته، أو لنضارة البشرة، ولكن تلك المرة نستخدم الصبار في نسف الدهون من الجسم، للأستمتاع بجسم مثالي، فتعرف على وصفات الصبار السحرية، وذلك وفقا لموقع "stylesatlife".



عصير الصبار



يستخدم عصير الصبار كمشروب لحرق الدهون في وقت قليل، لكنه له طعم مرير، فهو مستخرج من نبات الصبار، وذلك عن طريق تناول كوب من العصير الصبار كل يوم صباحًا مما يحفز الجهاز الهضمي، ثم ممارسة التمارين الرياضية.



طريقة التحضير



- ملعقة من جل الصبار.

- كوب من الماء الدافئ.

- يقلب المزيج جيدًا في الخلاط الكهربائي.





الصبار مع الليمون



يحتوي عصير الليمون على عناصر مضادة للأكسدة، كما انه يساعد في خسارة الوزن بشكل سريع عند شربه قبل التمرينات الرياضة، ليزيد من معدل الحرق، كما يمكنك اضافة ملعقة من جل الصبار لنسف الدهون نهائيًا.



طريقة التحضير

- ضع كوب من الماء في الخلاط الكهربائي.

- اضف ملعقة من جل الصبار ونصف كوب من عصير الليمون.

- امزج الخليط جيدًا.

- تناول كوب من العصير مرة يوميًا قبل الرياضة.



الصبار مع العسل



يستخدم كثير من الأشخاص ملعقة من العسل على الصبار لمذاقه المرير، فهم لا يتحملون هذا الطعم، ولكن لا يستطيعون من إضافة السكر، فيكون العسل بديلًا له.



طريقة التحضير:



- ضع كوب من الماء في الخلاط الكهربائي.

- اضف ملعقة من جل الصبار وملعقة من العسل.

- امزج الخليط جيدًا.

- تناول كوب من العصير مرة واحدة في اليوم.

