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أخبار العالم

10 ملايين دولار.. أمريكا تعلن عن مكافأة كبرى نظير معلومات عن إرهابيين

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:20 م
الإرهابي سعد بن عاطف
الإرهابي سعد بن عاطف العولقي
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قياديين كبيرين بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وقال مايكل إيفانوف مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسي إن الوزارة عرضت ما يصل إلى ستة ملايين دولار مقابل معلومات عن اليمني سعد بن عاطف العولقي.

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت أيضا ما يصل إلى أربعة ملايين نظير معلومات عن السوداني إبراهيم احمد محمود القوصي.


وتابع إيفانوف للصحفيين للصحفيين إنهما متهمان بالتشجيع على شن هجمات على الولايات المتحدة.
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