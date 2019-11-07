عالم أزهري: نواجه الإرهاب بعقولنا وأفكارنا

قال الشيخ أحمد وحيد، أحد علماء الأوقاف المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أن تكريمه اليوم من الرئيس اسعده كثيرًا، وشرف له ووسام يضعه على صدره، مضيفا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله".



وتابع أحمد وحيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن الفضل بعد الله في هذا التكريم يعود لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لدفعه للشباب وتقديم الكفاءات في ظل توجيهات الرئيس.



وأشار إلى أن المسئولية موضوعة على عاتق الأئمة لتوعية المواطنين، وتوصيل المعلومات الصحيحة للمواطنين.



وأردف: "تكريم اليوم، تكليف، فهو يضع المسئولية على عاتقنا نحن الدعاة.. مثلما يقف الجندي بالسلاح في هذا الوطن لمواجهة الإرهاب بصدره، فنحن نواجه أيضًا هذا الإرهابي بعقولنا وأفكارنا، بجانب وتوصيل المعلومات الصحيحة للمواطنين".