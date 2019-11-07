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خبيرة أبراج: هذه هى الأيام السعيدة لمواليد برج الجوزاء والسرطان

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:51 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إن مواليد برج الجوزاء سيكون لديهم حظ سعيد ما بين يوم 8 لـ10 نوفمبر، معقبة: "لو مواليد برج الجوزاء لديهم دعوات اجتماعية خلال هذه الأيام لا يرفضونها، لأن هناك فرصا جيدة ستظهر في هذه الدعوات".

وتابعت خبيرة الأبراج، خلال لقائها ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، أن يوم 18 و19 من شهر نوفمبر من الأيام الجيدة أيضًا لبرج الجوزاء على المستوى المهني، بينما يومي 22 و23 يومين جيدين على المستوى العاطفي، ويوم 25 سيكون به نشاط وحيوية بصورة أكبر، بينما آخر ثلاثة أيام في الشهر مناسبة جدًا للبيع والشراء، ولإدارة الشؤون المالية.

وأشارت إلى أن مواليد برج السرطان ابتداءً من اليوم سيكون لديهم حظ جيد جدًا، لأن القمر الآن في منزل الحظ بالنسبة لبرج السرطان، وهذا يوفر لهم الحظ على مخنلف الأصعدة، ولديهم فرصة في الحصول على نصائح مخلصة من الأصحاب في يوم 11 و12 من هذا الشهر.
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