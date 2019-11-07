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رياضة

نجم الأهلي يوجه رسالة تحفيزية لـ زملائه في المنتخب الأولمبي.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:26 م
صدى البلد
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ريهام بكير
ظهر محمد محمود، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، في رسالة مصورة يدعم فيها زملاءه قبل ساعات من افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة غدًا، الجمعة، بمباراة مصر ومالي على ستاد القاهرة الدولي في بداية حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.

ونشرت وكالة «Eleven 11» فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه محمد محمود موجهًا رسالته التحفيزية للاعبي منتخب مصر الأولمبي، بعد إجرائه لجراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية وغيابه عن البطولة.

وتعرض محمد محمود لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية بعد أيام قليلة من عودته للملاعب بعد إصابة سابقة بالصليبي، ويغيب على أثرها عن المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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