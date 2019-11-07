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منوعات

عطلة رومانسية تتحول إلى جنازة.. والسبب جلطة دموية.. صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:59 م
صدى البلد
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هدير علاء
توفيت سيدة في الثانية والأربعين من عمرها بشكل مفاجئ أثناء قيامها بقضاء عطلة رومانسية برفقة زوجها في مدينة "سان فرانسيسكو" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، جراء إصابتها بجلطة دموية، لتتحول العطلة الرومانسية المنتظرة إلى جنازة، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس.

الجدير بالذكر أن السيدة "زوي ويليامز"، وهي بريطانية الجنسية، انهارت بعد وقت قصير من وصولها مع زوجها "جايسون ويليامز"، البالغ من العمر 45 عامًا، إلى كاليفورنيا.

وأشار الزوج إلى أن الأطباء بالولايات المتحدة ربطوا بشكل خاطئ بين حالة زوجته وبين مرض كانت تعاني منه منذ أكثر من 20 عامًا.

ونقلت "ديلي ميل" عن الزوج قوله إن زوجته كانت بخير في البداية بعد وصولهما إلى الفندق، إلا أنها أخبرته في اليوم التالي أنها تشعر بالتعب ولا يمكنها السير، وكانت تعتقد أن هذه الأعراض بسبب طول الرحلة الجوية.

وتابع أنه بعد أن غادر هو وزوجته غرفتهما بالفندق، سارت لمسافة قصيرة قبل أن تنهار؛ وقالت لزوجها آنذاك إنها تشعر بالتعب، وطلبت منه الخروج واستكمال برنامج الرحلة، على أن تبقى هي في الفندق كي تحصل على قسط من النوم.

وأفاد "ويليامز" بأن زوجته كانت تعاني قبل 20 عامًا من مرض نادر وخطير يُعرف باسم "متلازمة غيلان باريه"، والذي يهاجم الخلايا في الجهاز العصبي.

وفي اليوم الثالث من العطلة، اصطحبها زوجها لاستشارة طبيب؛ وقد بدأ الطبيب في علاجها من ذلك المرض، خاصة أن أعراضه مشابهة للأعراض التي كانت تعاني منها الزوجة بعد وصولها إلى الولايات المتحدة، إلا أن حالتها تدهورت على مدار الأيام التالية، حتى بدأت تواجه صعوبة في التنفس، وهو ما دفع زوجها إلى أن يطلب لها الإسعاف، لكنها توفيت بين ذراعيه قبل وصول المسعفين.
عطلة رومانسية تتحول إلى جنازة.. والسبب جلطة دموية.. صور
عطلة رومانسية تتحول إلى جنازة.. والسبب جلطة دموية.. صور
عطلة رومانسية تتحول إلى جنازة.. والسبب جلطة دموية.. صور
عطلة رومانسية تتحول إلى جنازة.. والسبب جلطة دموية.. صور
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