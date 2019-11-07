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رياضة

تحوت.. اللجنة المنظمة تكشف اسم تميمة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:31 م
تميمة امم افريقيا
تميمة امم افريقيا تحت 23 عاما
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يسرى غازى
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما ، اسم الطائر الموجود فى تميمة البطولة التي ستنطلق غدا باستاد القاهرة وتستمر حتى 23 نوفمبر الجارى.

وأوضحت اللجنة أن الطائر يحمل اسم "تحوت" وهو طائر فرعونى يعبر القوة فى تحقيق الأحلام فى المستقبل.

مباراة الافتتاح تقام غدا بين المنتخب الأوليمبي المصري ونظيره المالى، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى بجانب مالى والكاميرون وغانا وتقام مباريات هذه المجموعة باستاد القاهرة، أما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب افريقيا وتقام مبارياته بملعب السلام.
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