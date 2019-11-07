خلى بالك.. خبيرة أبراج تحذر من الزواج قبل 20 نوفمبر..شاهد

حذرت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، الشباب المقبلين على الزاوج خلال شهر نوفمبر الجارى، موضحة:" هناك مشاكل وبعض الأعطال ستحدث خلال تراجع كوكب عطارد، لأنه كوكب الاتصالات، لذلك الفترة دي هتحصل أعطال كثيرة في الاتصالات، وممكن الموبيلات تتكسر، وهيحصل لخبطة في مواعيد القطارات والطيران وقد تحدث حوادث سواء في الطيران أو السيارات، لازم ناخد بالنا جدًا الفترة دي، وبلاش جواز الفترة دي، أو عقد أي عقود، نأجل أي عقود لبعد 20 نوفمبر".



ونوهت خبيرة الأبراج خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" والمذاع عبر قناة "mbc مصر"، إلى أن تراجع كوكب عطارد يؤدي إلى تأخير في العلاقات، خاصة أن هذا الكوكب معروف بأنه كوكب الاتصالات والعلاقات العامة، معقبة:" لما عطارد يتراجع بتحصل خناقات، وسوء تفاهم على كل الناس، وليس لبرج معين".



وأشارت إلى أن معظم الناس الآن تعيش حياة "مش لطيفة"، وهذا سببه الرئيسي تراجع كوكب عطارد، لافتة إلى أن عطارد بدأ في التراجع من 31 أكتوبر، وسيستمر في تراجعه حتى 20 نوفمبر، معقبة: "في هذه الفترة الغيرة هتزيد وحب التملك وحب السيطرة، ولازم الناس في الفترة دي تصبر".