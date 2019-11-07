العثور على جثة مجهولة الهوية بمنطقة السالمية في الكويت

عثر رجال الأمن، اليوم الخميس، على جثة شخص مجهول في ساحة ترابية بمنطقة السالمية بحسب جريدة الرأي.



وذكر مصدر أمني أفاد بأن أحد المارة أبلغ رجال الأمن بوجود جثة ملقاة في ساحة ترابية خلف أحد المجمعات التجارية في السالمية.



وعند انتقال رجال الامن إلى الموقع، وتبين بأنها تعود لشخص مجهول لا يحمل اي إثبات ويجرى حاليا إبلاغ النيابة والادلة الجنائية لرفع الجثة.