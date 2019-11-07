Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العثور على جثة مجهولة الهوية بمنطقة السالمية في الكويت

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:48 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
عثر رجال الأمن، اليوم الخميس، على جثة شخص مجهول في ساحة ترابية بمنطقة السالمية بحسب جريدة الرأي.

وذكر مصدر أمني أفاد بأن أحد المارة أبلغ رجال الأمن بوجود جثة ملقاة في ساحة ترابية خلف أحد المجمعات التجارية في السالمية.

وعند انتقال رجال الامن إلى الموقع، وتبين بأنها تعود لشخص مجهول لا يحمل اي إثبات ويجرى حاليا إبلاغ النيابة والادلة الجنائية لرفع الجثة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فيديوجراف| اللحظات الأخيرة قبل دفن جثمان هيثم أحمد زكي | انهيار الفنانين

مدرسة عجوز قتلت زوجها وانتحرت بعد علاقة محرمة مع تلميذها.. تفاصيل

شاهد.. 200 صورة و15 فيديو من جنازة هيثم أحمد زكى

تأثر بالأب وغاب عن جنازة الابن| لماذا لم يحضر محمد رمضان تشييع جثمان هيثم أحمد زكي

كعادتها تبحث عن التريند.. السفارة الإسرائيلية تنعى الفنان هيثم أحمد زكي

حسام البدري يكشف حجم إصابة حسين الشحات ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة تستضيف اجتماعات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.. الأحد

شاهد.. بعد ولادة طفلها ميتًا.. أم تواجه اتهامًا بالقتل

شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به