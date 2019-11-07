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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تطرد مواطنين شماليين لتورطهما في جرائم قتل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:47 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أ ش أ
أعلنت كوريا الجنوبية طرد اثنين من المواطنين الكوريين الشماليين بعد أن اقتادتهما السلطات العسكرية الجنوبية من مياه بحر اليابان أثناء هروبهما عقب ارتكابهما جرائم قتل في الشمال.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية لي سانج مين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن الحكومة طردت المواطنين الكوريين الشماليين، اللذين عثر عليهما بالقرب من خط الحدود الشمالي في مياه الشرق (بحر اليابان) الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث إن التحقيق المشترك أظهر أنهما رجلان في العشرينات من العمر، هربا من الشمال بعد أن قتلا 16 شخصا من طاقم سفينة صيد سمك الحبار في مياه بحر اليابان.

وأضاف أن الحكومة قررت طردهما نتيجة للتشاور بين الوزارات المعنية، نظرا "لأنهما مرتكبا جرائم قتل، ولا يحق لهما الحماية وأنهما سيشكلان تهديدا للمجتمع في حال انضمامهما إليه، ولا يعتبران لاجئين وفق القوانين الدولية.

وتخطط الحكومة لتسليم السفينة التي كانا على متنها الى الشمال يوم غد الجمعة .
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