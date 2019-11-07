صلاح عبد الله .. لاتكفوا عن الدعاء لمن عاش وحيدا ومات وحيدا.. هيثم زكي







طالب الفنان صلاح عبد الله جمهوره بالدعاء للراحل هيثم أحمد زكى الذى توفى عن عمر ناهز الـ35 عاما، فجر اليوم الخميس.



وكتب صلاح عبد الله عبر صفحته على موقع "انستجرام"الوحدة ضجة ملهاش اي صوت الوحدة غولا لابسة توب عنكبوت الوحدة حفرة من السكون والسكوت الوحدة موت الوحدة خوف، ارجوكم لاتكفوا عن الدعاء لمن عاش وحيدا ومات وحيدا هيثم زكي".



كان الفنان هيثم احمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن النيابة قررت تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.



وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.



