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أخبار العالم

وفاة سيدة وإصابة شقيقتها في حادث مروري بالامارات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:42 م
صدى البلد
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سعيد العربي
توفيت مواطنة 42 عامًا وأصيبت شقيقتها 38 عامًا بإصابات بالغة في حادث تدهور المركبة التي كانت تقودها الأولى على شارع الحويلات العام نحو 125 كيلومترا جنوبي رأس الخيمة.

وأشار العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في حوالي الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم الخميس حول تدهور مركبة على شارع الحويلات.

وأضاف أن الجهات المختصة هرعت إلى موقع الحادث حيث تبين وفاة السائقة وإصابة شقيقتها التي كانت ترافقها بإصابات بالغة وتم نقل جثة المتوفاة والمصابة الى أحد المستشفيات فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على أسباب وقوع هذا الحادث المؤسف تمهيدًا لتحويل الملف للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات المتبعة.

ودعا العميد النقبي مستخدمي الطرق والسائقين بشكل عام الى توخي الحيطة والحذر والتقيد بالسرعات القانونية حفاظًا على سلامتهم وحماية لهم من التعرض لمثل هذه النوعية من الحوادث.
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