وزيرة الثقافة ناعية هيثم أحمد زكى: القدر لم يمهله لاستكمال مشواره الفنى

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، النجم الشاب هيثم احمد زكى الذى توفى مساء الاربعاء 7 نوفمبر نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما. وقالت ان القدر لم يمهله لاستكمال مشواره الفنى الذى بدأه بنجاح ، مشيرة الى ان فن الدراما المصرية فقد أحد أبنائه الواعدين .



يشار الى ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلين الفنان احمد زكى والفنانة هالة فؤاد ، ولد فى 4 أبريل 1984 ، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم ، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر ، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2 .