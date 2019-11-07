Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

وزيرة الثقافة ناعية هيثم أحمد زكى: القدر لم يمهله لاستكمال مشواره الفنى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:04 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، النجم الشاب هيثم احمد زكى الذى توفى مساء الاربعاء 7 نوفمبر نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما. وقالت ان القدر لم يمهله لاستكمال مشواره الفنى الذى بدأه بنجاح ، مشيرة الى ان فن الدراما المصرية فقد أحد أبنائه الواعدين .

يشار الى ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلين الفنان احمد زكى والفنانة هالة فؤاد ، ولد فى 4 أبريل 1984 ، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم ، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر ، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2 .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر كلها بتبكي عليك .. رسالة حزينة من إنجي خطاب لـ هيثم أحمد زكي

أحمد حلمي ناعيا هيثم أحمد زكي: في الجنة ونعيمها

بقلب حزين وروح موجوعة .. يسرا تنعي هيثم أحمد زكي

سوف يرتاح من الشقاء .. مدحت العدل ينعى هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

صبرى فواز مهاجمًا زملائه بعد وفاة هيثم أحمد زكي: بطلوا هرى وصعبانيات سخيفة

بصورة وتعليق .. ميريهان حسين تنعى هيثم أحمد زكي

ترشيحاتنا

تفاصيل الليلة الاخيرة في حياة هيثم أحمد زكي

خبير اقتصادى : اتوقع وصول سعر الدولار إلى 13 جنيها

من هو نجيب محفوظ الأصلي الذي سُمي أديب نوبل على اسمه؟

شاهد.. لحظة وصول جثمان هيثم احمد زكى مسجد مصطفى محمود

صلاح عبد الله .. لاتكفوا عن الدعاء لمن عاش وحيدا ومات وحيدا.. هيثم زكي

رسميا.. استبعاد طاهر ومرعي من قائمة المنتخب الأولمبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد بن عبدالكريم العيسى.. شخصية أثرت الفكر الإسلامي فحظي بتقدير العالم.. كرمه الرئيس السيسي.. ومنحه الأمريكان أول وسام يناله خبير دولي | صور

عطلة رومانسية تتحول إلى جنازة.. والسبب جلطة دموية.. صور

القاهرة تستضيف اجتماعات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.. الأحد